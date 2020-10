Andrea Zelletta/ Natalia gli invita un messaggio aereo, Alice Fabbrica invece…

ANDREA ZELLETTA ESCE DALLA CASA PER “MOTIVI PERSONALI”

Un altro non pervenuto per Andrea Zelletta che continua a rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 senza creare scompiglio a differenza di quello che è successo ai fan nelle scorse ore quando è stata annunciata la sua uscita temporanea per via di non precisati motivi personali. In questa settimana il bel tronista non ha avuto il suo da fare in casa, niente liti e nessuna discussione ma tutto potrebbe cambiare, come spesso accade, proprio a ridosso della nuova puntata del programma che andrà in onda proprio questa sera. Andrea Zelletta sarà protagonista questa sera oppure no? Molto dipenderà dalla produzione e dalla sua decisione di far entrare o meno i nuovi concorrenti. In questo caso potrebbe essere poco lo spazio impegnato con quelli attualmente nella casa anche se per Andrea Zelletta c’è qualcosina da raccontare visto che Alice Fabbrica sembra pronta a rientrare in casa.

NUOVO SCONTRO CON ALICE FABBRICA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020? UN AEREO PER LUI E…

Se lui nella casa no si sta dando da fare, all’esterno la sua fidanzata Natalia Paragoni, invece, continua a fargli dediche speciali e non solo sui social su quasi ogni foto che posta, ma anche a favore di telecamere. Nelle scorse ore il tronista ha ricevuto un messaggio con un aereo che ha sorvolato la casa. A inviargli questo pensiero è stata la sua Natalia al grido di ‘Croccantino sei unico’, messaggio che ha firmato anche la sorella del tronista, Alessia, e i loro fan. La stessa poi ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato a questo evento speciale e impeccabile sicura del fatto che ‘Andrea non poteva avere di meglio’. Il tronista è rimasto molto contento del messaggio che non solo significa che fuori dalla casa i suoi cari lo pensano e lo seguono ma anche che la sua fidanzata non ha risentito delle rivelazioni che Alice Fabbrica ha fatto sui giornali e nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in un faccia a faccia con il diretto interessato. Forse la bella ex corteggiatrice ha avuto le prove del mancato tradimento da parte di Andrea? Lo scopriremo solo fino alle prossime rivelazioni.



