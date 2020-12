Andrea Zelletta/ Patto di ferro con Maria Teresa Ruta, con Sonia Lorenzini invece..

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020, patto di ferro con Maria Teresa Ruta

Ancora una volta Andrea Zelletta è salvo dalle nomination di questo venerdì in compagnia del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista è pronto ad andare avanti in questa avventura e mentre i suoi compagni continuano a non votarlo, il pubblico a casa continua a salvarlo e questo lo rende un finalista perfetto per questa edizione dei record del programma di Canale5. Anche in questi giorni però le discussioni per lui non sono mancate visto che il bel tronista si è ritrovato a discutere con Sonia Lorenzi e Giacomo Urtis e se con la prima lo ha fatto per via di alcuni comportamenti sopra le righe e poco chiari, nel secondo tutto è successo per via delle nomination. Ciliegina sulla torta è stato il suo patto di ferro con Maria Teresa Ruta. I due si sentono davvero molto vicini e sono sicuri che il loro rapporto continuerà anche fuori dalla casa tant’è che dopo aver parlato di questo i due si sono stretti la mano per promettersi che non si perderanno di vista, ma sarà davvero così? La vita di Andrea Zelletta potrebbe cambiare una volta fuori dalla casa con conoscenze dal calibro di Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci, dove arriverà?

Andrea Zelletta allo scontro con Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis, perché?

Andrea Zelletta in questi giorni al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di scontrarsi con Sonia Lorenzini perché non ha gradito alcune sue esternazioni e così i due hanno avuto modo di chiarire. Quello che è successo con Tommaso Zorzi ha allontanato anche un po’ Andrea che poi ha spiegato: “Non ho paura di prendere una posizione ho voluto valutare quello che è successo qui”. Le scuse arrivate da parte dell’influencer non convincono Sonia Lorenzini che vuole capire se lo ha fatto per circostanza oppure no. Andrea a quel punto rilancia: “Lo puoi capire con il tempo se c’è questa disponibilità a capire”. La visione del tronista è chiara, pur conoscendo Sonia Lorenzini ci sono alcune cose che non lo convincono e per questo ha deciso di non prendere posizione. Anche Giacomo Urtis ha deciso di affrontarlo un po’ provato dalla sua nomination soprattutto dopo il loro avvicinamento. A quel punto è toccato al tronista spiegare che lo ha nominato solo per esclusione e poi confida: “Ci sono rimasto male dopo le tue affermazioni pungenti”. Lo scontro arriverà nella prima serata di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA