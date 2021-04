Andrea Zelletta, paura in strada: “Hanno cercato di derubarmi”/ “Tre uomini…”

Andrea Zelletta si lascia andare ad un amaro sfogo su Instagram. Dopo aver trascorso quasi sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è tornato alla sua vita trascorrendo le sue giornate con la fidanzata Natalia Paragoni. Sereno e innamorato, l’ex tronista ha, tuttavia, raccontato di aver vissuto dei momenti particolari. Alcuni uomini, circa una settimana fa, hanno provato a derubarlo. “Tre uomini hanno cercato di derubarmi“, ha esordito Andrea Zelletta che poi racconta nei dettagli cosa gli è successo. “Una settimana fa scendo di casa erano le nove di mattina, dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini, che cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto”.

ANDREA ZELLETTA PREOCCUPATO: “UN UOMO BARCOLLAVA…”

Il tentativo di furto subito da Andrea Zelletta, fortunatamente, non è andato a buon fine. L’ex tronista, infatti, ha avuto la prontezza di chiudere immediatamente lo sportello mettendo in fuga i tre uomini. Tuttavia, su Instagram, racconta anche di un altro, spiacevole episodio di cui è stato protagonista. “Ieri sera invece vedo un uomo in lontananza che si avvicinava e barcollava, appena entro dentro il portone inizia a dare calci e pugni contro la vetrata”, ha spiegato. Andrea ha così ammesso di essersi preoccupato molto per Natalia Paragoni mentre era nella casa del Grande Fratello Vip perchè la zona in cui abita con la fidanzata “non è affatto raccomandabile ed è sempre peggio. Appunto per questo io quando ero dentro la casa del Grande Fratello avevo la preoccupazione per Natalia“.

