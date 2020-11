Andrea Zelletta/ Piange pensando al padre: “Non l’ho mai visto..” (Grande Fratello)

Andrea Zelletta piange al Grande Fratello Vip 2020 pensando al padre, perché?

Andrea Zelletta il comodino, quello che ha riferito le cose dell’esterno nella casa e quello che ha rischiato di uscire per questo salvo venir salvato dal pubblico che tante volte lo ha messo? Sì proprio lui. L’ex tronista è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma mai come in questi giorni sembra essersi svegliato dal tepore che lo ha tenuto in casa in questi primi due mesi. Andrea ha rischiato di uscire e adesso sembra pronto ad affrontare il mondo tanto che in questi giorni si è molto aperto con i ragazzi della casa e non solo in senso positivo, diciamo così. Il bel siciliano si è sciolto in lacrime pensando alla sua famiglia fuori dalla casa ma, soprattutto, raccontando del padre, un uomo che non ha mai visto piangere. Il giovane parlando con gli altri inizia a piangere e poi ammette: “Possibile che solo ora abbia realizzato che non l’ho mai visto piangere?”. Il tronista adesso si chiede come mai suo padre non abbia mai pianto nemmeno quando è morta sua nonna e in suo soccorso arriva Stefania Orlando spiegando: “I nostri genitori sono uomini del sud, di altri tempi e con un’altra giustificazione… ma non significa che non soffrano”. Questo basterà per far stare tranquillo Andrea?

Andrea Zelletta pronto ad affrontare Tommaso Zorzi dopo la nomination?

Da un lato sì ma dall’altro no tanto visto che il bell’Andrea Zelletta ha avuto un’altra gatta da pelare in questi giorni ovvero la nomination arrivata da Tommaso Zorzi. La cosa lo ha ferito e non solo per via del voto ma anche perché sono stati gli altri a riferirglielo: “Tommaso mi ha detto che ha votato chi non ha un pensiero, ne un punto di vista. Io non mi sento di non avere un parere” e poi palando con Stefania Orlando sembra pronto ad ammettere di non voler indagare sulla questione: “No, è stata una Nomination in Confessionale e deve rimanere segreta, però da parte sua non me l’aspettavo”.



