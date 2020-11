Andrea Zelletta piange per il padre/ “Non l’ho mai visto in lacrime…”: sorpresa al GF VIP?

Andrea Zelletta in lacrime al Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronsita di Uomini e Donne ha una crisi di pianto parlando del rapporto con il padre; un dolore che è tornato in superficie proprio all’interno della casa del GF VIP dove ha avuto modo di ascoltare il rapporti che gli altri compagni di avventura hanno con i propri genitori. In particolare Zelletta si è commosso raccontando le dinamiche che da diversi anni sono alla base della sua famiglia dove il padre è visto come un punto di riferimento per tutti. Nonostante ciò per Zelletta ha un rammarico: quello di non aver mai visto il padre piangere o condividere con loro un momento di difficoltà o sofferenza. “Non l’ho mai visto piangere, neanche quando è morta sua madre. Mi chiedo perché” ha confessato l’ex tronista all’interno della casa – “non l’ho mai visto soffrire e non ci avevo mai fatto caso prima di oggi. Io e mia madre andiamo da lui quando abbiamo dei problemi, lui mai”.

Andrea Zelletta: “Mio padre ha discusso anche con le sorelle”

Andrea Zelletta si è poi aperto raccontando come il suo papà abbia da diversi anni interrotto ogni tipo di rapporto con le sorelle: “non parla con le sorelle da dieci anni dopo varie discussioni e non ha mai dimostrato debolezza per la mancanza di quel rapporto”. Una rottura che ha avuto delle conseguenze anche sulla sua vita, visto che da diversi anni non vede i suoi cugini. “Prima della morte della nonna che era sulla sedia a rotelle da quando aveva 45 ha avuto delle discussioni con le sorelle” – ha detto Zelletta che all’interno della casa ha trovato conforto in Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. Le conduttrici, infatti, l’hanno fatto riflettere sull’atteggiamento di molti uomini del sud che tendono a tenersi tutto dentro: “i nostri genitori sono uomini del sud, di altri tempi e con un’altra giustificazione… ma non significa che non soffrano”. In particolare la Orlando l’ha esortato dicendo: “devi fare da collante” e invitandolo a creare delle occasioni di condivisione anche le sorelle del padre in modo di aiutarli a chiarire. Chissà che questo sfogo di Zelletta non spinga il Grande Fratello a fargli una bella sorpresa durante la diretta.



