Andrea Zelletta/ Piange per Natalia Paragoni? I dubbi su Maria Teresa Ruta…

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 dubita di Maria Teresa Ruta?

Andrea Zelletta è ormai uno dei mattatori di quest’ultimo scorcio di Grande Fratello Vip 2020. Il programma si avvia alla conclusione e lui solo una volta ha accarezzato l’occasione di diventare finalista salvo poi vedersi passare davanti Pierpaolo Pretelli con tanto di crisi che, a quanto pare, è stata passeggera. Il bel tronista ha pensato anche al possibile abbandono ma alla fine ha deciso di combattere fino alla fine per amore del suo pubblico che continua a sostenerlo. In casa continua a fare il bello e il cattivo tempo divertendosi e giocando ma, soprattutto, dicendo la sua quando ne sente il bisogno, proprio come ha fatto riferendosi a Maria Teresa Ruta: “Lei cambia quando è in Nomination lo hai notato? Era irriconoscibile nei giorni scorsi.. Quando è in Nomination diventa irascibile”.

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 piange per la fidanzata Natalia Paragoni

Dall’altro lato, però, Andrea Zelletta continua ad accusare un po’ il colpo di aver passato cinque mesi lontano da casa recluso al Grande Fratello Vip 2020 e nelle scorse ore si è lasciato andare un po’ alle lacrime magari proprio pensando alla sua Natalia Paragoni ma subito consolato da Tommaso Zorzi e Samantha de Grenet: “Vieni qui non, fare queste scene”, esclama Tommaso: “Pensa a che casino faremo insieme fuori” e l’amica conduttrice poi rilancia: “Ci siamo qua noi per te”. A loro si unisce anche Stefania Orlando ma alla fine Croccantino ammette: “Sono solo un pò stanco”. Alla fine sono proprio i Zorzando a fargli tornare il sorriso improvvisando la loro versione di Nostalgia canaglia e calandosi nei panni di Al Bano e Romina Power. Come andrà a finire per Croccantino questo percorso e cosa succederà questa sera? A poche settimane dalla finale non è detto che non ci sia un televoto lampo per un nuovo finalista e potrebbe toccare a lui questa volta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA