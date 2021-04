Andrea Zelletta: “Pretelli? Ci siamo allontanati”/ “Colpa di Giulia Salemi? Pronto..”

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, durante i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sono stati inseparabili. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex velino di Striscia la notizia si sono legati sin dall’inizio della permanenza nella casa di Cinecittà, ma da quando il reality è finito, i due si sono allontanati. A svelarlo è lo stesso Andrea Zelletta nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. Dopo aver registrato l’intervista per Verissimo, tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli c’è stato solo un messaggio. Da quel momento è passato un mese e i due non si sono più sentiti. “L’ultimo messaggio è stato il mio. Gli ho detto ‘Appena possibile ci vediamo, capiamo quali sono i tuoi impegni per poterci incontrare’. Dopo quei messaggi non c’è stata alcuna risposta e io non sono una persona che rincorre”, ha spiegato Zelletta nel corso del format social del settimanale Chi.

“Da parte mia c’è tutta la volontà di avere un chiarimento sul nulla, poi. Nel momento in cui dovesse esserci una sua risposta sarò pronto a replicare in maniera molto tranquilla e serena”, ha aggiunto l’ex tronista.

ANDREA ZELLETTA, LA VERITA’ SU GIULIA SALEMI: “PIERPAOLO E’ IL FIDANZATO E…”

Giulia Salemi è il motivo del distacco tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli? Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato il motivo per cui, nel corso di una precedente intervista, si è lasciato andare all’affermazione “Giulia Salemi ha rosicato”. “Non sono una persona che fa frecciatine di questo tipo, dal nulla. C’era stato un tweet scritto da Giulia, dove lei commentava in maniera molto ironica il mio accesso alla finale con un voto del 3%, ora non ricordo a cosa era riferito. La mia è stata quindi una risposta ad una sua iniziale frecciatina. Non mi sveglio la mattina e dico cose. Nel momento in cui però ci sono frecciatine nei miei confronti, rispondo e dico ciò che penso”. Pierpaolo Pretelli, dunque, si sarebbe allontanato per Giulia Salemi. Zelletta non lo esclude, ma ammette che essendo il fidanzato sarebbe comprensibile aggiungendo che, a sua volta, avrebbe fatto lo stesso. “Sarei curioso di capirne il motivo. In piccola parte può dipendere da questo. Nelle ultime settimane in Casa, avvicinandosi tanto a Pierpaolo e vivendosi l’amore è normale si sia distaccata. Non è che faccio il terzo incomodo e mi sono avvicinato ad altre persone. Mi è dispiaciuto però del tweet”, conclude.

