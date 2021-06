Andrea Zelletta “Pretelli? Non l’ho più sentito”/ Poi attacca Akash “Punzecchia ma..”

Andrea Zelletta ha deciso di fare chiarezza. In questo periodo molto importante per lui dal punto di vista personale e lavorativo, l’ex gieffino ha raccontato durante un’intervista a Casa Chi cosa è realmente accaduto con Pierpaolo Pretelli dopo la fine del Grande Fratello Vip. “Con Pierpaolo non ci siamo più sentiti, questa è la verità. – ha annunciato il deejay – Mi dispiace dirlo, io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio.” Tuttavia non ha chiuso la porta: “Sicuramente ci incontreremo e ci vedremo e penso parleremo in maniera molto tranquilla. Sono aperto per chiarire perché sei mesi sono stati lunghi e siamo stati molto vicini.” Dopo Pierpaolo, Andrea ha voluto replicare una volta per tutte anche ad Akash Kumar. “Con Akash non abbiamo litigato. Io faccio parlare i fatti, lui ha detto che non ho mai fatto il modello ma io ho sfilato per Dolce e Gabbana, per Armani, ci sono le foto e le prove e quindi non c’è da rispondere. Io ho fatto la mia carriera da modello ma non sto li ad acclamarmi.”

Andrea Zelletta non ha però negato ad Akash una stoccata lanciandogli un ‘invito’: “Lui è un bellissimo ragazzo, fa il modello e sono felice per lui, spero possa diventare un top model. Lui ha l’indole di punzecchiare, che faccia il modello più che il punzecchiatore.” Non è mancata qualche parola sul futuro con Natalia Paragoni: “Io e Natalia stiamo bene, molto bene. Abbiamo appena fatto due anni, il 30 maggio. Adesso non c’è la data ufficiale del matrimonio, Natalia ne parla tutti i giorni.” Tuttavia ha precisato “prima del matrimonio mi piacerebbe avere un figlio. – e in fatto di intimità – Siamo molto passionali, è inutile essere ipocriti, il ses*o è indispensabile in una coppia ed è importante sperimentare cose nuove.” ha concluso Zelletta.

