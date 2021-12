Andrea Zelletta punge Miriana Trevisan su Biagio/ “Se ti piace una persona te ne freghi degli aerei…”

Andrea Zelletta lancia una frecciatina sui social a Miriana Trevisan. L’ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip sbotta sui social e parla della crisi avuta da Miriana dopo aver ricevuto un messaggio aereo dal suo migliore amico che la invitava a “volare” da sola. Andrea Zelletta ha dichiarato: “Arrivano aerei con suggerimenti e tutti si bloccano con le frequentazioni d’amore! Ma se ti piace realmente una persona vai contro tutti gli aerei del mondo e te ne fotti se brilli o splendi di più “alone”. Ma quand finisce stu cazz di 2021?”. Infatti, l’ex showgirl è entrata in crisi proprio per le parole scritte sul messaggio che mettono in dubbio Biagio. Tra loro c’è anche stata una lite che, nonostante un primo chiarimento, ha creato distanza tra i due. D’Anelli infatti, dichiara di essere rimasto male che la gieffina abbia avuto dubbi su di lui con un messaggio esterno e sottolinea: “Per te sto mettendo in discussione molte cose fuori, sono deluso”.

Miriana Trevisan ha tanti dubbi sull’opinionista. La showgirl sente di dover prendere le distanze dall’opinionista, che è fidanzato. Ma lui confessa di non poter fare a meno delle sue attenzioni. “Non posso venire da te e fare la fidanzata, non lo posso fare”, replica Miriana. Biagio D’Anelli però ha preso sul serio la situazione che si è venuta a creare con Miriana anche se lei preferisce rispettare gli spazi di Biagio aspettando che sia lui a cercarla quando si ha voglia.

Andrea Zelletta e la stoccata ad Alex Belli

Andrea Zelletta aveva preso posizione anche su Alex Belli. L’ex gieffino aveva commentato con ironia la scelta di Belli di abbandonare la casa scagliandosi contro la porta rossa. Andrea Zelletta si era mostrato scettico sul suo comportamento. Commentando sui social, Andrea Zelletta aveva fatto notare: “Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”. Insomma, il messaggio è chiaro, se Belli avesse voluto davvero uscire, un modo lo avrebbe trovato. Di conseguenza la scena della rabbia contro la porta rossa non sarebbe giustificata. La sfuriata del concorrente del GF Vip era stata commentata moltissimo sui social e quasi tutti la pensano nella stessa maniera: Alex Belli non avrebbe mai lasciato il gioco di sua volontà. Dopo aver parlato con gli autori in Confessionale, il man del game si è rasserenato ed è tornato nella Casa come se nulla fosse, prendendo parte alle attività degli altri, tra coreografie e musica.

