Andrea Zelletta: “Diffida di Natalia? Per tutelarsi”/ “Giulia Salemi ha rosicato…”

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Andrea Zelletta è stata lunga, emozionante, ma anche complicata. Il momento più difficile è stato quello delle festività che i gieffini hanno trascorso nella casa di Cinecittà, lontani dai loro affetti. A pesare di più è stata la lontananza dalla fidanzata Natalia Paragoni con cui la storia è iniziata circa due anni fa nello studio di Uomini e Donne. In una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Zelletta ha parlato dei problemi che ha dovuto affrontare all’interno della casa sia per tutelare se stesso, ma soprattutto la sua storia d’amore.

L’ex tronista, così, ricorda il momento in cui qualcuno, all’interno della casa, ha cominciato a riferirire cose non vere sulla sua relazione. “Il periodo più complicato è stato quello delle festività natalizie quando determinate persone all’interno della casa hanno iniziato a raccontare delle bugie sputando m***a gratuitamente sul mio rapporto con Natalia. Non tolleravo determinati atteggiamenti perché non ho mai dubitato della mia ragazza. È stata una mossa sgradevole che davvero non mi aspettavo”, ha ammesso Zelletta che è riuscito a superare tutto grazie all’amore e alla fiducia che ha in Natalia che, di fronte al gossip lanciato da Dayane Mello, aveva deciso di presentare una diffida per un motivo preciso come svela lo stesso Zelletta. “Natalia ha poi presentato una diffida nei confronti del programma per tutelare se stessa ma anche il nostro rapporto”.

ANDREA ZELLETTA, FRECCIATINE A GIULIA SALEMI

Andrea Zelletta si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Giulia Salemi che, in un tweet, aveva ammesso di non riuscire a capire come mai Zelletta fosse riuscito a conqustare un posto in finale. Ai microfoni di SuperGuidaTv, l’ex tronista replica all’influencer, felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. “Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare”, ha puntualizzato Zelletta che, dopo quasi sei mesi di lontananza, si sta godendo l’amore della fidanzata.

