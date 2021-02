Andrea Zelletta/ Sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta terzo finalista del Grande Fratello Vip 2020 o sarà battuto ancora al televoto?

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti candidati alla finale del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista di Uomini e Donne è in lizza per conquistarsi il terzo posto per la finalissima del reality show di successo prevista per lunedì 1 marzo 2021 su Canale 5. Durante la 39esima puntata del GF Vip, infatti, Zelletta è finito al televoto con Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò: tra loro c’è il terzo finalista ufficiale del GF VIP 5 che si contenderà la vittoria con Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Nessuna eliminazione, ma una nomination “premio” visto che uno di questi tre concorrenti sarà automaticamente promosso alla finale del reality show. Dopo una vera e proprio catena, Zelletta e Zorzi si sono ritrovati insieme e hanno dovuto scegliere un nome da portare con sé al televoto. I due vipponi hanno così deciso: Zorzi ha fatto il nome di Stefania Orlando e Zelletta quello di Rosalinda Cannavò. A decidere il terzo nome alla fine sono stati i vip esclusi: Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Giulia Salemi che hanno così scelto di mandare al televoto l’attrice a discapito della conduttrice.

Andrea Zelletta riprende Pierpaolo Pretelli: “devi essere forte”

Intanto in questi giorni Andrea Zelletta ha dimostrato ancora una volta una grandissima amicizia nei confronti di Pierpaolo Pretelli. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha rassicurato l’ex velino di Striscia La Notizia che ha avuto una crisi dopo aver ascoltato una fan urlare delle cattiverie fuori le mure di Cinecittà. Non è un periodo facile per Pretelli che, dopo sei mesi di permanenza nella casa, comincia a sentire la necessità di uscire per riabbracciare il figlio. Zelletta però ha voluto rassicurarlo in sauna parlando anche di Giulia Salemi: “certe volte mi fai incavolare… Non andare ad ascoltare le voci fuori. La signora ti ha puntato, sa che le reazioni che tu hai e lo fa apposta. Io da quando ci sono rimasto male quella volta che mi urlarono ‘falso’, non vado più. Ho visto anche le reazioni che hai avuto con Giulia e non mi sembra giusto”. Non solo, Zelletta ha precisato: “il silenzio tante volte vuol dire rispetto, una volta ci può stare e lei si è sentita anche incolpata […] Devi essere forte su questo, se non la vuoi sentire te ne vai, se sai che cambi l’umore dall’altra persona, piuttosto non ascoltarla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA