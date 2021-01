Andrea Zelletta/ Sbotta contro Antonella Elia ma poi Natalia Paragoni…

Andrea Zelletta sbotta contro Antonella Elia

Alla fine Andrea Zelletta è partito come il comodino di questo Grande Fratello Vip 2020 ma sta arrivando al giro di boa ancora lucido e per niente in preda alle crisi o allo sconvolgimento di sentimenti e rapporti come sta accadendo agli altri. Forse questo è un bene per lui? E’ un modo di dimostrare che fino a questo momento è stato vero e che quindi non c’è il rischio che le sue impalcature sociali crollino? Al momento non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che mentre tutti hanno dato di matto in questi giorni lui si è sfogato solo dopo la diretta di lunedì quando a dargli da riflettere è stato l’intervento di Antonella Elia in gamba tesa su Samantha de Grenet e su di lui. L’opinionista lo ha invitato a farsi vedere e mostrarsi per quello che è davvero senza più nascondersi perché ha stufato e alla fine lui si è sfogato un po’ riguardo a questo e i suoi inquilini lo hanno invitato a ridimensionare un po’ quello che gli viene detto.

L’aereo di Natalia Paragoni lo tranquillizza e…

Il bel tronista si è sfogato proprio con Samantha de Grenet parlando di quanto è accaduto ma anche del tradimento che gli fa mettere in atto un duro orgoglio che poi lo blocca del tutto. La sua compagna di casa al Grande Fratello Vip 2020 lo ha trovato dignitoso ma anche molto lucido nel suo confronto con Antonella Elia e non solo e lui ribadisce di essere pronto a litigare e quando ce n’è bisogno e non solo per farsi notare o prevalere sugli altri. Dall’altra parte, però, è arrivato un aiuto dalla sua Natalia Paragoni che ha fatto arrivare sulla casa un aereo per lui al grido di: “Noi più forti di tutti. Ti amo”. Questo il sintetico messaggio ha fatto scoppiare la casa e anche il cuore di Andrea Zelletta che al grido di “Grazie amore mio” si è lasciato andare ad una viva soddisfazione. Maria Teresa, Stefania e Rosalinda riempiono di abbracci Andrea sottolineando il grande gesto della bella influencer: “Ci sei piaciuta!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA