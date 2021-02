Andrea Zelletta/ Scosso dagli atteggiamenti di Maria Teresa: “poco lucida…”

Andrea Zelletta è arrivato ad un solo soffio dal posto in finale, perdendo però la sfida contro l’amico Pierpaolo Pretelli. Dopo la forte quanto comprensibile delusione, l’ex volto di Uomini e Donne si è ritrovato a parlarne con Tommaso Zorzi, al quale ha confidato alcuni atteggiamenti da lui considerati ambigui da parte di Maria Teresa Ruta. La spiegazione che quest’ultima avrebbe fornito al ragazzo sul motivo per il quale avrebbe scelto Pierpaolo al suo posto – “Senza di lui di cosa si sarebbe parlato in queste 40 puntate?” – avrebbe scatenato in lui qualche perplessità soprattutto dopo aver appreso la diversa versione data a Pretelli ed a Rosalinda, ai quali la Ruta avrebbe detto di aver riflettuto dopo le parole di Antonella Elia.

“Come la interpreti tu?”, ha quindi chiesto a Zorzi, che non è rimasto particolarmente sorpreso dall’atteggiamento dell’amica. Secondo Tommaso, “ultimamente Maria Teresa in generale la vedo che sta facendo molta fatica”. Una giustificazione che però non sarebbe bastata a Zelletta il quale, di contro, ci sarebbe rimasto particolarmente male dall’atteggiamento della coinquilina.

ANDREA ZELLETTA DELUSO DALL’ATTEGGIAMENTO DI MARIA TERESA RUTA

Lo sfogo con Tommaso Zorzi ha portato Andrea Zelletta a riflettere su come talvolta la Ruta abbia delle reazioni fin troppo esagerate, come ad esempio alcune crisi di pianto fuori controllo. “Non penso che abbia nulla contro di me”, ha ammesso Andrea, ancora turbato dalla scoperta di quanto la conduttrice avrebbe detto a Rosalinda e Pierpaolo. “Ci sta che uno possa cambiare idea”, ha aggiunto l’ex tronista, ma Tommaso gli ha fatto notare come ultimamente la Ruta sia effettivamente poco lucida. Andrea è consapevole che di lui si sia parlato di meno rispetto a Pierpaolo perchè “si sa, la storia d’amore fa parlare!”. Nonostante questo però, il Vippone non crede di essere stato così invisibile ed insignificante nel corso di questi mesi: “Qui non posso rimproverarmi il non aver fatto tarantelle”, ha osservato Andrea trovando il pieno sostegno di Tommaso. Il giovane ha poi elencato una serie di atteggiamenti della Ruta che manifesterebbero secondo Zorzi la sua stanchezza e scarsa lucidità: “A me dispiace!”, ha ammesso Zelletta un po’ deluso dal comportamento della donna che in passato gli ha dimostrato tutto il suo appoggio, pur comprendendo adesso la sua stanchezza. “Ma non vivo di ricordi, nelle ultime settimane a malapena parlavamo!”, ha però aggiunto. Il consiglio del 25enne è comunque quello di parlarle e cercare un punto di incontro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA