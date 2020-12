Andrea Zelletta/ Screzi con Tommaso Zorzi: “Hai alzato il muro ma..”

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020, screzi con Tommaso Zorzi

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 ormai sembra davvero non fermarsi più. Sono lontani i tempi in cui era un comodino, adesso l’ex tronista parla, risponde e si espone e se nei giorni scorsi è successo di tutto con Pierpaolo Pretelli ed Enock, accusati di averlo un po’ escluso dalla loro amicizia. I tre hanno chiarito, si sono abbracciati e si sono detti aperti alle novità ma soprattutto adesso che il fratello di Mario Balotelli è uscito dalla casa, le cose tra gli altri due amici non sono cambiate. A complicare le cose ci ha pensato la discussione con Tommaso Zorzi dovuta per alla nomination. Alla fine proprio il tronista, dispiaciuto per la Nomination ricevuta da Tommaso ha pensato bene di chiarire le cose con l’influencer ammettendo la sua delusione: “Vedo un muro da parte tua, spero sempre di parlarti ma hai una corazza”. Proprio in quel momento è arrivata l’ammissione da parte di Zorzi che ha rilanciato: “Ho delle colpe anche io, non credo che tu sia superficiale.. pensavo che tu non avessi bisogno di me”.

L’amicizia con Zorzi ed Elisabetta Gregoraci dopo il “no” di Pierpaolo Pretelli

Alla fine sembra proprio che per Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi sia l’alba di una nuova era soprattutto quando il primo ha ammesso di essere pronto a circondarsi di persone interessanti e, quindi, anche di lui di cui prova molta stima. Intanto in casa tutto tace riguardo al resto, Andrea Zelletta continua ad essere il centro per alcuni, soprattutto per Elisabetta Gregoraci che dopo essere stata scaricata da Pierpaolo Pretelli, si è avvicinata molto all’ex tronista. A quanto pare il bel siciliano ha deciso di aprirsi e mettersi in gioco e questo proprio all’indomani della prima nomination, quella famosa arrivata proprio dall’amico Pierpa. E’ stato questo a svegliarlo? Lo scopriremo solo strada facendo perché, a quanto pare, lui rimarrà ancora nella casa, almeno fino a quando lo vorrà il pubblico.



