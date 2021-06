Andrea Zelletta “Se*so con Natalia Paragoni sotto un albero”/ “Posizioni nuove e..”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ormai sono diventati i “due influencer” passionali. E’ bastata una confidenza della corteggiatrice il mese scorso per dare fiato al gossip. La bella Natalia era infortunata dopo una notte d’amore sfrenato con il bell’Andrea che sta recuperando il tempo perso nella casa del Grande Fratello Vip, e da allora la sua rivelazione è finita al centro di interviste e di ospitate (vedi il Punto Z). Dal canto suo, anche il tronista, ha avuto modo di commentare le parole della sua compagna liquidandole come confidenze senza malizia, fatte così di getto, e senza nessuna volgarità e a metterci un altro peso ci ha pensato proprio lui. Raggiunto dal settimanale Nuovo, Andrea si è divertito a raccontare senza pudori la sua sessualità di coppia con Natalia Paragoni ammettendo che riescono a fare l’amore almeno una volta al giorno e non solo.

Andrea Zelletta “Se*so con Natalia Paragoni sotto un albero”

Andrea Zelletta spiega al settimaale: “Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove, l’intimità è un mondo complesso” e poi rilancia: “Il posto più strano dove l’abbiamo fatto? Sotto un albero di ulivo in Puglia”. I due continuano quindi a parlare della loro vita di coppia e proprio l’ex tronista e gieffino ci tiene a precisare che sono cose normalissime che non dovrebbero scandalizzare nessuno nel 2021. Siamo sicuri che questo argomento sarà al centro della loro vita e della loro popolarità ancora per un po’ per la gioia dei due diretti interessati e anche dei loro fan che possono dormire sonni tranquilli, il loro rapporto va a gonfie vele.

