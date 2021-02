Andrea Zelletta smaschera il GF Vip: “Gli autori sapevano tutto”/ La regia stacca e..

Il Grande Fratello Vip 2020, iniziato lo scorso 14 settembre, terminerà solo il 1° marzo. La quinta edizione del reality show diventa così la più lunga di sempre e per i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa sin dal primo giorno sta diventando sempre più difficile riuscire a vivere serenamente le ultime settimane in casa. Il secondo prolungamento annunciato da Alfonso Signorini pochi giorni fa ha fatto crollare le certezze dei concorrenti tra cui Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta che sono andati profondamente in crisi. Sia Zorzi che l’ex tronista di Uomini e Donne hanno ritrovato la voglia di andare avanti. Tra i due sta anche nascendo una bella amicizia e, durante una chiacchierata con Tommaso, l’ex tronista ha ipotizzato che, forse, gli autori sapevano già che il reality si sarebbe concluso il 1° marzo.

ANDREA ZELLETTA E IL CALCOLO CHE HA MESSO IN DIFFICOLTA’ IL GRANDE FRATELLO VIP

L’ingresso di Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip ha spinto Andrea Zelletta a fare un calcolo. “Fai un calcolo” – dice Andrea Zelletta a Tommaso Zorzi mentre sono entrambi in cucina – “Alda è entrata l’1”. “No, è entrata venerdì 29”, gli dice Zorzi. L’ex tronista, così, pensa a quel momento e continua così la sua riflessione: “11 giorni di quarantena e siamo al 18 (Gennaio)… lo sapevano prima che la finale era l’1 marzo allora”. Secondo Zelletta, gli autori, avendo contattato Alda D’Eusanio il 18 gennaio, sapevano già che la finale non si sarebbe svolta i primi giorni di febbraio. La regia ha poi staccato, ma il video in cui Zelletta si lascia andare a tale riflessione ha rapidamente fatto il giro del web.







© RIPRODUZIONE RISERVATA