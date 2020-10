Andrea Zelletta/ “Sono felice di Natalia Paragoni: è genuina e pulita”. Lei: “Love” (Grande Fratello Vip)

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata: Andrea, infatti, ha incontrato la mamma vivendo e regalando al grande pubblico un momento davvero emozionante. Durante la sorpresa della madre però il pubblico da casa e dei social ha notato come durante i saluti finali il bell’Andrea non abbia menzionato minimamente la fidanzata Natalia Paragoni. Come mai? Del resto all’interno della casa il modello finora non ha mai parlato della fidanzata conosciuta nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Un silenzio rotto proprio da Zelletta che in queste ore si è ritrovato con Elisabetta Gregoraci in giardino lasciandosi andare ad una serie di confessioni proprio sull’amata compagna. “Sono felice di avere al di fuori una ragazza come Natalia: genuina, pulita” – ha detto Andrea precisando – “ho avuto storie con donne più grandi, ma Natalia ha 22 anni è già donne e io non me l’aspettavo, perché l’ho trovata in un programma televisivo, poi lei era lì per corteggiare un altro. E’ molto bella, ha dei lineamenti principeschi”.

Andrea Zelletta: “Natalia Paragoni? Auguro a tutti di trovare una persona così”

Non solo, Andrea Zelletta ha ricordato anche il primo incontro con Natalia Paragoni avvenuto proprio all’interno dello studio di Uomini e Donne: “sono entrato come tronista e l’ho vista: lei se ne stava andando perché aveva litigato con lo spagnolo… lei aveva uno sguardo diverso da tutte le altre, sai puoi essere un bel ragazzo, ma la gente nel programma ci va per farsi vedere. Anche io magari ero lì per farmi vedere, però sai le coincidenze nella vita…”. Dopo la scelta, Andrea non ci ha pensato un attimo ed è andato a convivere con Natalia: “dopo che sono uscito dal programma siamo andati subito a convivere e stiamo da Dio. Io auguro a tutti di trovare una persona così. Poi la semplicità paga sempre”. Le parole di Andrea Zelletta hanno rincuorato non solo i fan della coppia, ma anche la sua fidanzata che ha pubblicato una Instagram Stories scrivendo semplicemente “Love”.



