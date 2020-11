Andrea Zelletta squalificato al Grande Fratello Vip 2020?/ La denuncia di Brosio e quelle rivelazioni…

Andrea Zelletta squalificato al Grande Fratello Vip 2020?

Cambia la vita di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020. Dopo la sua misteriosa uscita dalla casa per problemi personali, il bel tronista è tornato avvicinandosi molto alla camera blu (a Tommaso Zorzi in particolare) e lasciando il suo posto di comodino per assumere quello di consigliere di Pierpaolo Pretelli, attualmente in piena crisi con Elisabetta Gregoraci. E’ stato proprio Andrea il primo a raccogliere i pensieri dell’amico dopo la scorsa diretta ed è sempre lui che lo ha invitato ad essere un po’ leggero in questa situazione e non pesare continuamente le parole soprattutto quando è la Gregoraci a dirle o pensarle. Le cose per lui si stanno mettendo sempre meglio ma il rischio squalifica potrebbe rovinare tutto. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha parlato di una punizione in arrivo per lui per via del suo modo di aver spifferato nella casa alcune cose di cui avrebbe preso visione all’esterno rinchiuso in albergo per un giorno intero. Dopo la sfuriata ai danni di Paolo Brosio lunedì, questa sera potrebbe toccare ad Andrea Zelletta, cosa ne sarà di lui?

Alice Fabbrica sparita nel nulla dopo l’uscita dalla casa di Andrea Zelletta…

Dall’altro lato abbiamo il mistero Alice Fabbrica. La famosa influencer pronta a rilanciare la sua liason con lui o, meglio, i messaggi continui ricevuti anche quando Andrea Zelletta era fidanzatissimo, sembra essere finita nel dimenticatoio. Sono in molti quelli che hanno notato che la sua dipartita è corrisposta all’uscita lampo di Andre dalla casa. Forse il tronista ha minacciato di lasciare il gioco quando ha capito che la sua vita privata e la sua storia con Natalia Paragoni erano a rischio ed è per questo che ha deciso di uscire dalla porta rossa salvo poi tornare nel programma? Il dubbio rimane perché nessuno ha ancora spiegato al pubblico quello che è davvero successo in quelle ore ad Andrea.



