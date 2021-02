Andrea Zelletta squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Cos’è successo? Alba Parietti: “Colpa mia, volevo…”

Andrea Zelletta rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip per aver incontrato Alba Parietti? Tutto sarebbe accaduto durante la puntata del reality show di venerdì scorso quando, insieme a Pierpaolo Pretelli, l’ex tronista ha lasciato la casa di Cinecittà per raggiungere lo studio dove Alfonso Signorini li attendeva per leggere il primo finalista uomo. Mentre aspettava di essere microfonato, Andrea Zelletta avrebbe avuto un breve incontro con Alba Parietti riuscendo a parlare anche con lei. A raccontarlo è stato lo stesso Andrea ai compagni. “ Dopo cinque mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però… Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me! “. Le parole di Zelletta hanno scatenato la bufera sui social con diversi utenti che chiedono un provvedimento disciplinare nei suoi confronti per violazione del regolamento. A difenderlo, però, nelle scorse ore, è stata proprio Alba Parietti.

ALBA PARIETTI “SCAGIONA” ANDREA ZELLETTA

Il “caso Andrea Zelletta” ha portato Alba Parietti che venerdì scorso ha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta a chiarire una serie di punti spiegando nei dettagli cos’è accaduto durante i brevi istanti in cui ha potuto parlare con l’ex tronista di Uomini e Donne. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, la Parietti ha scagionato Andrea. “ Ci tengo a chiarire subito che io stavo andando via dalla passerella, mentre stavano microfonando fuori Andrea. Lui non mi ha visto perché ero dietro quindi è tutta colpa mia”, ha spiegato la Parietti. La mamma di Francesco Oppini, poi, sapendo quanto sia difficile stare lontano dai propri affetti per così tanto tempo, ha spiegato di avergli parlato per confortarlo. “Sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato: ‘Andrea, sei tu? Sono Alba, Francesco mi parla sempre di te ti vuole un gran bene non vede l’ora di vederti’. Conosco il regolamento, non gli ho detto nulla che riguardasse l’esterno, né notizie, neppure gli ho parlato di Natalia”, ha aggiunto. Tutto risolto dunque? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA