Andrea Zelletta/ Telefonata a Natalia Paragoni: pronta una svolta nella loro vita…

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020, telefonata a Natalia Paragoni..

Andrea Zelletta chiude i conti con il passato e con la presunta crisi con Natalia Paragoni tanto che in questi giorni i due si sono addirittura sentiti. Come è già accaduto, in vista di un nuovo prolungamento, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno chiamato casa per sentire i loro familiari e consultarsi sul da farsi e sembra che il tronista, soprattutto alla luce di tutto quello che è successo, alla fine abbia optato proprio per la fidanzata. Natalia Paragoni stessa ha rivelato ai suoi follower di averlo fatto annunciando anche che i due hanno parlato del sogno di acquistare una nuova casa in quel di Monza. Andrea Zelletta avrebbe detto sì al trasferimento a Monza e lei stessa poi sui social ha avvisato i fan dicendo che se sentiremo parlare molto spesso di questa città nella casa sarà proprio perché i due ne hanno parlato al telefono.

Il saggio del Grande Fratello Vip 2020

Questo significa che Andrea Zelletta ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e andare fino in fondo in questo percorso, qualsiasi sia l’esito, ma cosa succederà nella puntata di questa sera? Quello che da tutti era stato definito il comodino di questo programma, ha scoperto che fuori il pubblico lo apprezza tanto da salvarlo svariate volte e molti sono convinti che, in caso di scelta, sembra che alla fine potrebbe addirittura guadagnarsi un posto nella finalissima. In questi giorni ha avuto modo di mostrarsi ancora una volta saggio e riflessivo e se in un primo momento ha consigliato a Pierpaolo Pretelli di non tenere il broncio al fratello reo di aver peccato di ingenuità e di essersi fatto travolgere dalla bellezza della tv e dello spettacolo, in un secondo ha consigliato a Carlotta di seguire il suo istinto nella casa e continuare ad essere quello che è senza cambiare.



