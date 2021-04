Andrea Zelletta “Un figlio con Natalia? Prima compro casa”/ “Ho chiesto a Zenga ma..”

È stato uno dei maggiori protagonisti del Grande Fratello Vip 5 e oggi la vita di Andrea Zelletta è pronta a vivere nuove svolte importanti. La prima? Comprare casa e metter su famiglia con Natalia Paragoni. Lo ha raccontato proprio Andrea in diretta oggi, 9 aprile, su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato alla cronaca rosa condotto da Francesco Fredella.

“Io e Natalia abbiamo in programma di prendere casa. Stiamo facendo decollare il nostro rapporto. – ha annunciato l’ex gieffino, per poi ammettere che – Oggi ho una grande voglia di paternità ma il primo passo da fare è trovare il nido d’amore, poi ci pensiamo.” Racconta allora di essersi rivolto ad Andrea Zenga che fa proprio l’agente immobiliare: “Ho chiesto a Zenga di trovarmi una casa, solo che lui mi fa vedere solo case da 2 milioni di euro!” ha scherzato Zelletta.

Facendo poi un passo indietro alla sua avventura al Grande Fratello Vip, Zelletta ha ricordato il momento della diffida fatta dalla fidanzata Natalia e il suo umore delle ore successive. “Lo sbandamento è stato solo di un giorno, bisogna capire che lì dentro purtroppo si è tanto ovattati, non riesci a percepire quello che c’è fuori, quello che sta succedendo.” ha ammesso. Per poi aggiungere che “Nel momento in cui si era venuto a creare questo chiacchiericcio ho capito che era comunque giusto tutelare la coppia e non darla in pasto ai media. Quindi per me ha fatto bene Natalia a farlo.” Ma con chi del GF ha oggi rapporti Zelletta? “Sento spessissimo Francesco Oppini, Enock, Stefania, Elisabetta e Andrea Zenga. Se i rapporti continuano al di fuori è bene, altrimenti fa niente.” Proprio di recente ha invece parlato dei problemi con Pierpaolo Pretelli. In radio ha specificato che: “Con Pierpaolo ho bisogno di chiarire, non lo sento molto e questo mi dispiace. Sicuramente avremo modo di chiarire cose che non sono successe, perché non c’è una motivazione per il nostro allontanamento ma siamo due persone mature, con un carattere simile, quindi sono fiducioso.”

