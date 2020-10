Andrea Zelletta/ Vacilla dopo la storia di Alice Fabbrica al Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta è finito nei guai al Grande Fratello Vip 2020? Le cose per il giovane tronista non si mettono bene perché in testa sembra che balino alcuni dubbi che potrebbero mettere a rischio la sua storia d’amore con la bella Natalia Paragoni. La fidanzata ha fatto visita al siciliano ormai la scorsa settimana tra lacrime e promesse ma qualche giorno dopo è entrata nella casa Alice Fabbrica, un’influencer pronta a giurare che il tronista continua a corteggiarla ormai da cinque anni e che è solo per i suoi no che non è mai successo niente tra loro. La cosa è caduta lì in quel momento perché Andrea non solo non ha confermato la sua versione dei fatti ma ha annunciato una querela se continuerà a dire il contrario. Lo stesso ha fatto Natalia Paragoni fuori dalla casa dando della bugiarda ad Alice e spingendola a mostrare le prove e i messaggi sbloccando sui social Andrea in modo tale che quello che si sono scritti in questi fantomatici anni di corteggiamento. In caso contrario anche lei ha già annunciato che tutto finirà nelle mani degli avvocati. Questo basterà a metterla a tacere?

Andrea Zelletta vacilla ma non molla: “Vale la pensa farsi una storia al Grande Fratello Vip?”

Nuovi dubbi sulla vera indole di Andrea Zelletta arriva dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 in cui il giovane si è ritrovato in giardino con gli altri inquilini della casa per parlare di sentimenti e di modi di fare ma, soprattutto, ammettendo che spesso si ritrova in un angolo a pensare ‘ne vale la pena?’ parlando del possibile interesse per una delle sue compagne di viaggio. Parlando con Francesco Oppini, Andrea ha sollevato proprio questo dubbio ovvero ne vale la pena iniziare una storia nella casa con tutto quello che questo significa per quello che hanno fuori? Inutile dire che il figlio di Alba Parietti ha subito preso la palla al balzo facendogli notare che il suo modo di avere dubbi e di farsi domande fa pensare che lui in qualche modo dubiti, altrimenti perché chiedersi certe cose? Il tronista risponde che per lui è automatico pensare a questa cosa ma non significa che ha dei dubbi, pensa seriamente alla donna che ha fuori dalla casa. Questo non significa che non si vivrà le cose al 100%, anzi. Stefania Orlando avanza l’ipotesi che in realtà sia lui che Francesco Oppini siano un po’ frenati nel modo di comportarsi forse proprio per le fidanzate che hanno fuori dalla casa ma loro continuano a negare. Perché Andrea Zelletta fa questi pensieri quando si ritrova da solo in giardino? Forse è tutto quello che è successo che lo spinge a pensare a quello che potrebbero essere le tentazioni dentro la casa nei prossimi mesi?



