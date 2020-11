Andrea Zelletta viola il regolamento del GF Vip/ Signorini: “Provvedimento in arrivo”

Provvedimento disciplinare in arrivo anche per Andrea Zelletta. A riferirlo è il portale Giornalettismo che riporta le parole di Alfonso Signorini, deciso a punire la violazione del regolamento da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver trascorso due giorni fuori dalla casa, al rientro, avrebbe spoilerato il futuro ingresso di Selvaggia Roma. Una violazione a tutti gli effetti come quella che lo stesso Signorini ha rimproverato a Paolo Brosio, finito d’ufficio al televoto per il medesimo motivo. Il diverso trattamente aveva scatenato la rabbia del web che si è scagliato contro il Grande Fratello chiedendo un provvedimento disciplinare anche per Zelletta che potrebbe arrivare nella prossima puntata serale del reality show. A riferirlo è il portale Giornalettismo che riporta le dichiarazioni di Signorini.

PROVVEDIMENTI IN ARRIVO PER ANDREA ZELLETTA: PARLA SIGNORINI

Nomination d’ufficio anche per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020? Dopo le numerose richieste da parte del web, Alfonso Signorini sembrerebbe orientato a punire l’ex tronista di Uomini e Donne per aver portato all’interno della casa informazioni dal mondo esterno. “Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio. Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono; su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”, sono le parole di Signorini riportate da Giornalettismo. Zelletta, dunque, finirà al televoto automaticamente nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA