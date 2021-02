Andrea Zenga brusca frenata con Rosalinda dopo le reazioni di Giuliano condorelli?/ Tutto fa pensare che…

Le confidenze di Andrea Zenga durante l’ultima puntata del GF Vip hanno spiazzato non solo il padrone di casa Alfonso Signorini ma tutti gli abitanti del loft di Cinecittà, a partire dalla diretta interessata Rosalinda Cannavò. In queste ultime ore il figlio di Walter Zenga si è avvicinato sempre di più all’amica, ma sempre restando rispettoso della persona che l’attrice ha fuori e con la quale ha condiviso gli ultimi dieci anni di vita insieme. Nonostante l’imbarazzo reciproco, tocca a Zenga rassicurare la Cannavò dagli occhi esterni attualmente puntati su entrambi: “Non devi giustificare nulla, lo sai come funziona, non sei mai andata oltre”, ha commentato. Ma lei, di contro, si è detta felice di aver fatto ciò che sentiva davvero.

Zenga è d’accordo sul fatto che Rosalinda stia continuando a rispettare il fidanzato Giuliano: “Non ti devi giustificare, stai rispettando l’altra persona quindi non ti devi sentire in colpa di nulla”. Nonostante il loro avvicinamento entrambi sono apparsi turbati nelle ultime ore. Se Rosalinda ha il timore che le telecamere possano in qualche modo influire, lui è apparso più sereno: “Secondo me non è un fatto di telecamere… ormai mancano due settimane, una forse!”, ha ironizzato, strappando un sorriso anche alla giovane amica.

ANDREA ZENGA TRANQUILLIZZA ROSALINDA CANNAVÒ

Il timore di Andrea Zenga è che fuori possa aver dato un messaggio sbagliato di sè. “Chissà che palate di m*rda” mi arrivano!”, ha scherzato Rosalinda Cannavò, mentre il giovane è convinto che saranno soprattutto rivolte a lui: “No, a te no! Che fai fatto? Non hai fatto nulla, anzi… sei fin troppo”, lo ha tranquillizzato l’attrice. Rosalinda è convinta che tra i due a rimetterci maggiormente sarà proprio lei: “Secondo me finchè non si va oltre un certo limite che è rispetto se da parte tua non c’è più quel tipo di sentimento, non ti devi sentire in colpa di niente”, ha commentato il figlio dell’ex campione di calcio ed oggi allenatore. La causa, tuttavia, come ribadito da Rosalinda non sarebbe solo lui: “Appunto”, ha commentato Andrea, che da tempo ha notato un certo distacco sentimentale dell’amica nei confronti del suo fidanzato. Ciò che ha a cuore Zenga è proprio la serenità della Cannavò alla quale ha consigliato di non sentirsi in difficoltà in questa situazione. Andrea ha apprezzato fino ad ora l’onestà e la sincerità dell’amica: “Poi qui dentro son rimasti pochi giorni, la vita vera è fuori”, ha commentato, confidando in un futuro tra loro due.



