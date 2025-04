Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga che a lungo ha difeso la porta dell’Inter e dell’Italia, è diventato un personaggio conosciuto per aver preso parte ad una serie di programmi tv. Tra il 2020 e il 2021, infatti, ha partecipato al Grande Fratello VIP, facendosi conoscere non solo come figlio di Walter Zenga ma anche come persona. Proprio all’interno della casa ha avuto modo di conoscere la sua compagna con la quale ha avuto, qualche mese fa, una bimba, Camilla. Proprio davanti alle telecamere, infatti, è nato l’amore con Rosalinda Cannavò.

Chi sono Jacopo, Nicolò, Walter Jr e Samira, fratelli di Andrea Zenga/ Una famiglia allargata: "Tra noi..."

Un papà innamorato della figlia, Camilla, come ha avuto modo di raccontare proprio lui a Verissimo. “Diventare genitori è un cambiamento, però è un viaggio che si fa insieme. Non è che la donna perché partorisce, allora si deve assumere più responsabilità. Il rapporto cambia, però è un cambiare bello” ha spiegato Zenga. Dall’amore con Rosalinda è infatti venuta al mondo la piccola Camilla ma i due non escludono di diventare nuovamente genitori nei prossimi anni, anzi: nei loro piani c’è l’idea di allargare la famiglia.

Roberta Termali, madre di Andrea Zenga/ "Mi ha cresciuto lei, non conoscevo altro modo di fare il genitore"

Andrea Zenga, chi è: il rapporto complicato con il padre Walter Zenga

Andrea Zenga è nato nel 1993 a Milano, dall’amore tra Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, e Roberta Termali. Il rapporto con il papà non è mai stato semplice: i due non si sono a lungo parlati anche se di recente le loro strade sembrano essersi riavvicinate. “Va detto che stiamo recuperando bene e ho scoperto che abbiamo diverse passioni in comune” ha affermato recentemente Andrea Zenga, che ha spiegato come in adolescenza non capisse bene i comportamenti del papà, arrivando a perdonarlo solamente più avanti. I due condividono, tra le tante cose, una fortissima passione per il calcio: Walter è stato a lungo portiere e Andrea ha provato ad imitarlo, virando poi su altri lidi.