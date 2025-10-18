Andrea Zenga è il compagno di Rosalinda Cannavò, ospite nella prossima puntata di Verissimo. I due sono molto legati con l'amore per la figlia Camila

Andrea Zenga è ormai lo storico compagno di Rosalinda Cannavò, figlio dell’ex giocatore Walter Zenga e di Roberta Terminali. Rosalinda sarà – insieme alla loro piccola figlia Camila – tra gli ospiti della trasmissione Verissimo, programma di Silvia Toffanin che andrà in scena nel giorno 18 Ottobre 2025. Ma vediamo chi è Andrea.

Andrea Zenga nasce a Milano il 16 Settembre 1993 dalla storia tra Walter Zenga e la sua seconda moglie Roberta Termali, conduttrice tv. Andrea ha tre fratelli e una sorella nati da una precedente e dalle successive relazioni di suo padre. All’inizio Andrea proverà ad intraprendere la carriera di suo madre e proverà a cimentarsi come portiere.

Un grave infortunio condizionerà la sua carriera e lo porterà al ritiro, cosi l’uomo decide di lavorare come personal trainer e come modello. Nel 2018 debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzata Alessandra Sgolastra ma successivamente decide di partecipare al Grande Fratello 2020, dove proprio incontrerà Rosalinda Cannavò. E da allora i due saranno inseparabili.

Andrea Zenga e il legame indissolubile con Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga conosce Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello e qui nasce la loro storia d’amore. Subito dopo i due vanno a convivere e dopo qualche anno entra nella loro vita la piccola Camila, prima figlia nata nel 2024. L’uomo ha poi ammesso cosi: “Posso dire che il Grande Fratello mi ha sconvolto la vita”.

Nel corso della sua esperienza nella casa Andrea è riuscito a riconciliarsi anche con suo padre Walter con il ragazzo che aveva vissuto male la distanza del padre e per questo non hanno mai avuto un grande rapporto. E Andrea ha raccontato poi senza particolari patemi che:

“Abbiamo iniziato a conoscerci in un modo più approfondito dopo l’esperienza al Gf. Oggi ho una maturità diversa, crescendo capisci determinati percorsi di vita e devi prenderti quello che c’è di buono anche nel caso non sia il cento per cento che magari invece ti dà l’altro genitore”. Andrea ha un grandissimo legame con la madre al quale è molto legato. Andrea e Rosalinda sono molto legati, hanno una figlia ma hanno più volte parlato di allargare la propria famiglia.