Andrea Zenga cosa prova per Rosalinda?/ Il biglietto-gate lo travolge…

Andrea Zenga al centro del biglietto-gate che lo travolge, cosa prova per Rosalinda?

Scoppia il biglietto-gate al Grande Fratello Vip 2020 con protagonista Andrea Zenga ma, soprattutto, Rosalinda Cannavò. La bella attrice ha pensato bene di complimentarsi con il suo compagno di avventura per via di quello che ha fatto nell’ultima settimana incontrando prima il padre Walter Zenga e poi l’amato fratello Nicolò. Proprio per via della sua reazione e del suo modo di reagire a queste visite e alla sua vita in generale, l’attrice ha deciso di complimentarsi con lui ma, travolta dalla timidezza, ha pensato bene di farlo scrivendogli un biglietto. In un primo momento Andrea Zenga ha pensato ad uno scherzo e così ne ha parlato con Andrea Zelletta dicendosi poi sconvolto della profondità e dei pensieri della dolce Rosalinda. A rovinare tutto, però, ci hanno pensato gli altri inquilini della casa che non solo hanno trovato la brutta copia ma hanno iniziato a fantasticare sul messaggio lasciandosi andare al gossip e la cosa ha infastidito i due diretti interessati, si parlerà di loro questa sera?

Andrea Zenga ha mentito? Raluca Rebedea non ha dubbi

Le cose per Andrea Zenga non si mettono bene nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non si mettono bene soprattutto dopo che anche la moglie di Walter Zenga, Raluca Rebedea ha detto la sua spiegando che il giovane gieffino ha mentito: “Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Con i nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”. Le parole della donna arriveranno nella casa questa sera e lui avrà modo di rispondere oppure no? Dopo papà e fratello, che sia arrivato il momento della moglie di Walter adesso?



