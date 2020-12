Andrea Zenga/ Dal bacio con Dayane Mello alla crisi: “La mia donna è..”

ANDREA ZENGA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 IN CRISI PER LA SUA POSIZIONE E POI BACIA DAYANE MA..

Andrea Zenga continua ad essere portato un po’ via dalle onde di questo Grande Fratello Vip 2020. Sappiamo bene quanto sia difficile arrivare in un contesto che è già ben incastrato e in un gruppo già unito ma sicuramente quello che Andrea Zenga ci ha regalato in questa settimana è l’impressione che qualcosa debba ancora venire fuori. Il giovane è simpatico, allegro, si presta a giochi e scherzi ma sembra sempre in balia delle onde e anche con Dayane Mello è successo lo stesso.

Grazie alla questione del vischio, la casa si è un po’ movimentata e tutti hanno baciato tutti, o quasi. Anche Andrea Zenga è finito nei “guai” quando la modella brasiliana ha organizzato uno scherzo ai suoi danni facendosi baciare sotto il vischio. Pierpaolo prova a riprodurre la sirena del GF per far credere al coinquilino di dover baciare la modella sotto al vischio e così lei raggiunge subito la postazione invitandola a non far perdere la prova al gruppo e così lui cede e i due si baciano tra gli applausi.

ANDREA ZENGA DICE NO A DAYANE MELLO “E’ TROPPO MATURA”

In realtà la verità poi viene a galla e Andrea Zenga che nei giorni scorsi si era un po’ lamentato per via di come si sentiva nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ovvero un pesce fuor d’acqua, è tornato a lamentarsi e questa volta perché Dayane, a suo dire, non è la sua donna ideale. Secondo il bel figlio di.. sembra che la modella brasiliana per lui sia molto matura. Parlando con Giulia, Sonia e Giacomo, Andrea Zenga risponde un po’ a fatica ammettendo che Dayane non è il suo genere di donna, è bellissima ma è troppo forte come carattere, è matura e con lei “non ci si vede proprio” ma quando la Salemi lo incalza lui sembra anche un po’ spazientirsi: “Ragazzi è stato un gioco e basta. Ho 27anni e so quello che voglio”. Anche in questo caso Dayane non ha chance, almeno sembra, mentre Stefania Orlando loda le sue parole ritenendolo un ragazzo posato per questo.



