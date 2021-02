Andrea Zenga e Adua del Vesco nuova coppia al Grande Fratello Vip?/ Gli indizi dicono che…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello Vip?

Il biglietto che Rosalinda Cannavò ha scritto ad Andrea Zenga dopo la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip continua a tenere banco dentro la casa di Cinecittà. “Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo con valori molto rari da trovare oggi. Continua così, lo dimostri ogni giorno”, sono le parole che l’attrice ha messo nero su bianco. Dopo aver trovato il biglietto sotto il cuscino, il figlio di Walter Zenga si è confidato con Andrea Zelletta: “È stato molto carino… ma sono in difficoltà, non mi permetterei mai…”, temendo che il gesto di Rosalinda possa essere frainteso.

Poi Tommaso Zorzi ha trovato la brutta copia del messaggio e ha cercato i gossip e la malizia dove, come più volte ribadito dall’attrice, non c’erano. Ieri pomeriggio, l’influencer milanese è tornato alla carica, in “modalità Barbara d’Urso”, per scoprire se ci sia un reale interesse tra i due ragazzi.

Cosa avrebbe risposto Andrea Zenga al biglietto di Rosalinda Cannavò?

I vip sono riuniti tutti in veranda e Tommaso Zorzi fa la sua prima, scomoda, domanda ad Andrea Zenga: “Andrea hai risposto al messaggio di Rosalinda?”. Il ragazzo, evidentemente in imbarazzo, ha detto: “No, non ho risposto perché non vorrei mettere in difficoltà nessuno, sarebbe stato equivoco e poco rispettoso nei confronti del suo fidanzato”. L’attrice ha voluto ribadire che non c’era nessun doppio fine nelle sue parole: “Il mio era solo un messaggio di stima, non mi aspettavo nessuna risposta”. Ma Tommaso Zorzi, a suo agio nella “modalità Barbara d’Urso”, ha rincarato la dose: “Cosa avresti risposto se lei fosse single?”. Zenga, sempre più in imbarazzo, ha cercato di evitare la risposta e quel punto Alda D’Eusanio si è espresso sulla situazione: “Visto il suo imbarazzo, credo che nel messaggio abbia letto un tentativo di un approccio”. A quel punto, Andrea Zenga si è fatto molto serio e ha ribadito la sua posizione in maniera categorica: “Non mi sembra giusto fare apprezzamenti ad una ragazza fidanzata e se le telecamere mi avessero visto scrivere una risposta poteva essere equivocato”.

