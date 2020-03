Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati/ “Decisione giusta per entrambi”

Sono trascorsi quasi due anni dall’avventura di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra a zenga. Il loro è stato un percorso molto tormentano che ha portato ad una crisi per la coppia che ha poi deciso di lasciarsi. Il ritorno di fiamma è però arrivato poco tempo dopo la fine del programma. Andrea e Alessandra hanno ritrovato la serenità e l’equilibrio per portare avanti una storia d’amore importante. Questo però fino ad oggi. È stato Andrea, nelle ultime ore, a rompere il silenzio e pubblicare sui social un post nel quale ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Alessandra. Il figlio di Walter Zenga fa sapere che a separarli non ci sono stati tradimenti o liti particolari, semplicemente l’aver compreso fosse ormai necessario allontanarsi l’uno dall’altra.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, perché è finita?

“Fino a ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo – ha esordito Andrea Zenga – quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati.” È a questo punto che ammette che a dividere lui e Alessandra dopo anni insieme non è stato qualcosa di forte ma una consapevolezza arrivata giorno dopo giorno: “Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi.” conclude. Nessuno commento o annuncio invece da parte della ragazza, il cui ultimo post pubblicato su Instagram è dedicato alla famiglia.



