Andrea Zenga e Cecilia Capriotti, torna il sereno/ Chiarimento fra i 2 dopo cucurio

Sembra essere tornato il sereno fra il figlio di Walter Zenga, Andrea (ex di Temptation Island), e Cecilia Capriotti, nella casa del Grande Fratello Vip. I due si erano un po’ allontanati, molto probabilmente a seguito della nomination di settimana scorsa, ed in particolare l’attrice era apparsa fredda nei confronti del figlio dell’Uomo Ragno: ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

E’ successo tutto quando i vip sono rientrati in casa dopo essere stati nel cucurio, ed è stato in quell’occasione che Cecilia Capriotti si è avvicinata ad Andrea Zenga dicendogli: “Mi hanno detto che ci sei rimasto male, ma era una battuta, non era contro di te. Io rischio di uscire”. Il ragazzo ha replicato: “Mah guarda no, non ho detto a nessuno di esserci rimasto male. Lasciando stare il discorso gioco, io sono contento se rimani“. A quel punto la concorrente del Gf Vip ha sottolineato: “Non ci rimanere male se dico una cosa, è il mio modo di scherzare, lo faccio con tutti, magari con lui non ho molta confidenza e dico “scusa se ti ho baciato”.

ANDREA ZENGA E CECILIA CAPRIOTTI, TORNA IL SERENO: “SI E’ CREATA QUESTA SITUAZIONE MA…”

Andrea Zenga, come riferisce Fanpage, ha poi cercato di spiegare il suo comportamento, che Cecilia Capriotti ha avvertito come freddo: “si è creata questa situazione che io non so mai come comportarmi. Lasciamo correre il discorso gioco – ha poi specificato – se noi chiariamo, prima parlavamo di più e a me faceva piacere, a me interessa il rapporto che noi abbiamo qui al di là del gioco, rispetto a questi ultimi due giorni mi sembrava che parlavamo di più, ma magari anche per colpa mia che non sapevo come comportarmi, perché magari dico c’è rimasta male, magari non ha piacere”. La Capriotti sembra aver capito, invitando il coinquilino a superare gli ultimi ‘screzi’: “Tu devi essere con me come eri prima, non ti devi fare alcun tipo di problema, perché altrimenti mi fai sentire in difficoltà, col cuore lo dico. Ho quarant’anni, sono istintiva lì per lì di Maria Teresa ci sono rimasta male, ma non è che posso prendermela per tutto. Io sono un po’ come Via col vento, domani è un altro giorno è andata. Certo da te mi è dispiaciuto tanto, ma è tutto finito”.



