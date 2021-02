Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, bacio e passione nella notte/ Dopo la diffida…

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono baciati nella notte. La passione esplode tra i due dopo una serata movimentata al Grande Fratello Vip 2020 in cui l’attrice ha accusato il colpo della diffida di Giuliano Condorelli. Proprio subito dopo l’annuncio arrivato da parte di Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi si è avvicinato all’amica dicendosi certo che il colpo è stato duro e sarà complicato affrontare la cosa ma che è stata una cosa importante concludendo poi il suo consiglio “adesso è un liberi tutti”. Alla fine quindi anche l’influencer, che aveva consigliato alla siciliana di prendere una decisione fuori dalla casa, le ha dato la spinta finale e così nella notte ecco spuntare il bacio (o meglio i baci) con il favore delle tenebre e lontano da occhi indiscreti, almeno secondo loro. Il video sta già facendo il giro del web, ma quali saranno le reazioni degli abitanti della casa oggi?

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, bacio e passione nella notte

L’amore sbocciato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è stato improvviso e ha già rotto un po’ gli equilibri della casa con Dayane Mello in preda alla gelosia o, forse, ha semplicemente avuto modo di aprire gli occhi. In molti sono convinti che l’attrice abbia sempre mentito per approfittare dei voti e dell’appoggio della brasiliana e che ieri sera ci sia stato modo di vederlo, ma è davvero così oppure Dayane è solo gelosa della neo coppia? Come reagirà quando scoprirà che i due sono già andati oltre proprio nella serata in cui lei ha deciso di lasciare il suo posto nel letto?

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)





© RIPRODUZIONE RISERVATA