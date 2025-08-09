Andrea Zenga e Rosalina Cannavò rinunciano alla vacanza in montagna a Ferragosto e spiegano il motivo sui social.
Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una delle coppie più belle tra quelle nate al Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti durante la quinta edizione e il sentimento nato nella casa più spiata d’Italia è esploso quando le luci dei riflettori si sono spente. I due, infatti, hanno continuato a frequentarsi fino a decidere di andare a convivere unendosi sempre di più. A coronare il loro amore, lo scorso anno, è stata la nascita della piccola Camilla di cui entrambi sono follemente innamorati. Se la scorsa estate Camilla era ancora nel grembo materno, quest’anno ha conosciuto il mare.
Con il grande caldo di Milano, Rosalinda si è concessa qualche giorno di relax nella sua Sicilia dove, oltre a godersi il mare, ha potuto trascorrere del tempo con la sua famiglia. La coppia, poi, ha trascorso anche qualche giorno in Emilia Romagna e l’idea era quella di trascorrere Ferragosto in montagna ma alla fine la coppia ha cambiato idea.
Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: Ferragosto a casa
Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, come molti influencer, condividono tanti contenuti della loro vita e così avevano annunciato ai fan l’intenzione di trascorrere qualche giornata al fresco, in montagna. Dopo aver visto i prezzi, tuttavia, la coppia ha desistito decidendo di rimandare il tutto a settembre quando, essendo in bassa stagione, ci saranno prezzi più abbordabili.
Zenga e la Cannavò, così, trascorreranno il Ferragosto a Osimo, a casa della mamma di lui come hanno annunciato in un video pubblicato dallo stesso Andrea tra le storie del proprio profilo Instagram. “Siamo tornati a Osimo fino a Ferragosto. Abbiamo deciso di tenerci un rene visti i prezzi in montagna nel periodo di agosto”, scrive Zenga.