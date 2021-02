Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, cos’è successo sotto le coperte/ Lui: “Baci e…”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nell’ultima settimana di permanenza di lui nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si sono vissuti scambiandosi baci e abbracci. La nuova coppia del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono lasciati andare sotto l’occhio delle telecamere facendosi trasportare da un sentimento che proveranno a vivere nella vita vera. Nella casa, Zenga e l’attrice siciliana hanno vissuto dei momenti l’amore sotto le coperte, ma cos’è successo davvero tra loro? A svelare la verità sulle immagini diffuse dalle telecamere del Grande Fratello Vip 2020 è lo stesso Andrea Zenga che, dopo l’eliminazione, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, ha raccontato i dettagli della sua conoscenza con Rosalinda Cannavò.

“Ci sono stati baci perchè c’è chimica, magari abbracci un po’ più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, carezze sulla schiena”, ha raccontato Andrea.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, le parole di mamma Roberta Termali

La storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha la benedizione anche di mamma Roberta Termali. Dopo aver visto il sentimento che il figlio ha cominciato a vivere con Rosalinda, sulle pagine del settimanale Di Più Tv, la Termali, ha detto: “Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime”. Positivo anche l’opinione sulla Cannavò: “Cosa penso di Rosalinda? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”. Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda continua a pensare ad Andrea. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Stefania Orlando, si è lasciata andare ad una dichiarazione importante: “Se dovessi scegliere tra il dover restare qui e il poter vedere Andrea venerdì, sceglierei di vedere lui“, ha detto l’attrice siciliana.

