Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò “Ok sotto le lenzuola”/ “Dopo aver fatto l’amore..”

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele. La coppia si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 14 luglio, svelando anche i segreti più intimi del loro rapporto di coppia. “Sotto le lenzuola tutto ok?”, chiede Gabriele Parpiglia. “Assolutamente sì e in tutte le salse. Usi la fantasia in questa mia risposta”, dice Rosalinda. “Sarebbe grave se dopo cinque mesi dovessimo avere dei momenti bassi. Rosy mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe lo stesso effetto. Anche se io la preferisco con le culotte”, ammette Andrea. “Siamo due innamorati che i trentacinque metri di casa di Andrea li hanno sfruttati tutti e intendo in ogni senso”, aggiunge ancora Rosalinda.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, i segreti hot del loro amore

Innamorati e felici, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò raccontano di avere anche delle piccole divergenze come tutte le coppie. “Stavate discutendo perchè tra le altre cose vi avrei chiesto che cosa fate immediatamente dopo aver fatto l’amore?”, chiede il giornalista. “Proprio così. Io sono una da coccole, anche per ore e ore. Andrea resiste appena dieci minuti, poi va via“, svela Rosalinda. “Detta così sembra che io scappi. In realtà ho bisogno dello stacco sigaretta, pausa riflessione che gli uomini capiscono”, ribatte Zenga. Tra i due, tuttavia, tutto va alla grande e nel corso dell’estate trascorreranno anche qualche giorno in Sicilia così “Andrea conoscerà i luoghi dove sono cresciuta e parte della mia infanzia”, aggiunge l’attrice siciliana. Infine, la coppia svela il progetto futuro: “Presto andremo a vivere insieme”.

