“Andrea Zenga è tornato da Alessandra Sgolastra”/ Scoppia il lenzuolo-gate sui social

Nelle scorse ore sui social è esploso quello che possiamo definire il lenzuolo-gate sempre relativo al Grande Fratello Vip 2020 e all’ultimo eliminato ovvero Andrea Zenga. Il giovane adesso è sotto la lente per via del fatto che è stato protagonista di quest’ultimo scorcio di edizione ma anche perché ha promesso a Rosalinda Cannavò di aspettarla fuori dalla casa. I suoi primi giorni sono passati tranquilli a casa con mamma e fratelli ma nelle ultime ore è successo qualcosa che ha messo in crisi i fan. In particolare, proprio durante l’ultima delle sue dirette nelle storie su Instagram, Andrea Zenga ha annunciato di essere tornato a casa sua mostrandosi poi in giro per casa.

“Andrea Zenga è tornato da Alessandra Sgolastra”, la segnalazione dei fan sui social e la sua smentita

Alcuni fan hanno notato subito che il copriletto presente nella sua stanza è lo stesso che la sua ex, Alessandra, aveva mostrato nelle sue ultime storie pubblicizzando una serie di prodotti. Le voci si sono fatte sempre più insistenti e ed insinuanti fino a che proprio lo stesso Andrea Zenga ha pensato bene di intervenire sui social e smentire quanto emerso nelle ultime ore spiegando di non essere a casa di Alessandra e di non essere tornato dalla sua ex: “Ragazzi, allora, mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo quello di Deianira, è stato insinuato che stessi nella stessa casa della mia ex perché abbiamo le lenzuola uguali. Io sono a casa a Milano e sono insieme ad una bellissima donna in casa, ma è mia mamma (…) Mi spiace interrompere subito questo gossip”. Tutto risolto quindi?



