Andrea Zenga eliminato?/ Dichiarazione a Rosalinda: “Adua? Non so chi sia, mi piaci tu” (GF Vip)

Rischio eliminazione per Andrea Zenga ma la storia con Rosalinda potrebbe salvarlo…

Il finale di esperienza al Grande Fratello Vip continua a regalare numerose emozioni al giovane Andrea Zenga. Dopo un inizio turbolento per via del rapporto non facile con il padre Walter (in qualche modo recuperato, seppur a distanza), il ragazzo ha trovato l’amore proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni Zenga ha consigliato alla neo fidanzata Rosalinda Cannavò di chiarire con Dayane Mello e proprio dopo un confronto tra le due amiche il giovane ha raggiunto l’attrice per confortarla. Un momento che ha rincuorato sia la Cannavò che lo stesso Zenga, in apprensione per l’umore non particolarmente positivo della ragazza per via degli scontri con la modella brasiliana.

Andrea si è detto al tempo stesso decisamente più sereno al punto da esclamare: “Sono contento, so quanto ci tenevi, non ho mai voluto attaccarla per questo, so che non è cattiva”. I due sono rimasti per qualche istante abbracciati predisposti a lasciarsi andare ad alcune confidenze più intime e proprio in quel momento una disarmante Rosalinda gli ha domandato sottovoce: “Un po’ mi vuoi bene?”. “Non si vede?”, è stata la replica del ragazzo accompagnata da un bacio sulla guancia alla quale però si sono aggiunte le ulteriori richieste di certezza della giovane: “Dimmelo”. “Mi sembra ovvio che ci tengo tanto e provo delle cose, quindi…”, ha aggiunto.

Andrea Zenga e le importanti parole a Rosalinda Cannavò

La conoscenza tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue, seppur timidamente come nei loro rispettivi caratteri. “Mi dispiace non dimostrarti pienamente che ci tengo a te”, ha commentato il figlio dell’ex campione di calcio. Se di notte, sotto le lenzuola, i due giovane gieffini si sono lasciati andare spesso ad effusioni e momenti di intimità, adesso Rosalinda vorrebbe sentirsi dire anche a voce alcune parole importanti per il proseguimento della loro relazione appena sbocciata. Ed eccole arrivare proprio in queste ore, nonostante il rischio concreto per il ragazzo di dover lasciare la Casa, trovandosi in nomination con Stefania Orlando e Samantha De Grenet. “Sento delle cose forti, vorrei dimostrartelo di più… mi hai colpito da subito”, ha ammesso Zenga tra le coccole. A quel punto si sono ritrovati anche con gli sguardi ed Andrea ha proseguito con persone particolarmente importanti all’attrice: “Adua non so chi sia, mi piaci tu… se vorrai un giorno di racconterai ma a me non cambia niente”.



