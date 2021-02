Andrea Zenga/ Eliminato o finalista? Rosalinda lo punta o forse…

Andrea Zenga è davvero pazzo di Rosalinda Cannavò?

Andrea Zenga è la grande rivelazione di quest’ultimo scorcio di Grande Fratello Vip 2020, peccato che sia arrivato un po’ troppo tardi e forse non otterrà mai il successo che merita, ma quello che è certo è che in questi giorni la produzione sta puntando molto sulla presunta relazione tra lui e Rosalinda Cannavò. Lui si è mostrato sempre poco interessato alle donne nella casa ma quando è visino alla siciliana sembra avere uno sguardo un po’ diverso. A complicare le cose ci ha pensato proprio il biglietto che Rosalinda ha deciso di scrivere al bell’Andrea per complimentarsi con lui per i modi e la capacità di gestire gli incontri con il padre o con il fratello e a quel punto è scoppiato il gossip. In molti in casa sono convinti che possa esserci qualcosa e anche in questi giorni se n’è parlato e a metterli in crisi ci ha pensato Giulia Salemi.

Andrea Zenga eliminato o finalista di questo Grande Fratello vip 2020?

La bella influencer si è avvicinata ai due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 per andare a fondo alla questione. E’ lei a chiedere a Rosalinda, alla presenza di Andrea, se potrebbe piacergli a livello caratteriale e a quel punto l’attrice ha annuito e con difficoltà Andrea riesce a togliersi dall’imbarazzo soprattutto quando ammette che Alessia Zelletta non è il suo tipo di donna. A quel punto Giulia lo incalza ancora e lui ammette: “Mi piace la ragazza semplice, dolce”. E’ questo il ritratto della siciliana? Samantha de Grenet aggiunge poi la ciliegina sulla torta facendo notare alla Cannavò che forse il figlio del portierone è già pazzo di lei e che forse sta in disparte solo per via della sua complicata situazione. Andrea Zenga affronta la puntata di questa sera in nomination, sarà eliminato oppure lo ritroveremo tra i finalisti di questa edizione?



