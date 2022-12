Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ L’amore nato al GF Vip: “sempre insieme”

Andrea Zenga, chi è il fidanzato di Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è il fidanzato di Rosalinda Cannavò, che oggi martedì 20 dicembre sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Andrea Zenga è il figlio di Walter Zenga e dell’ex moglie Roberta Termali. Nato a Milano nel 1993, Andrea ha inizialmente seguito le orme del padre sul campo da calcio: ha giocato in squadre di serie D come il Passatempese, Sambenedettese, Trento, Deruta, Osimana e Montoro. Nel 2018 ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip con la fidanzata di allora Alessandra Sgolastra. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 e dentro la casa ha conosciuto l’attrice Rosalinda Cannavò, suo attuale fidanzata. Un anno dopo il loro primo bacio dentro la casa del GF Vip, Andrea e Rosalinda si sono fidanzati ufficialmente, con tanto di anello con 16 brillanti: “E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. 1 anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME”, ha scritto l’attrice su Instagram.

Rosalinda Cananvò, la relazione con Gabriel Garko/ "Interpretavo un personaggio"

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: l’amore nato al GF Vip

Lo scorso novembre Rosalinda Cannavò ha compiuto 30 anni e il fidanzato Andrea Zenga le ha organizzato una festa a sorpresa: “Andrea con la complicità della mia famiglia ha organizzato questa bellissima sorpresa. Festeggiare insieme ad ognuno di loro mi ha fatto capire quanto sono fortuna ad avere delle persone speciali accanto che mi vogliono così bene. Grazie ad ognuno di loro”, ha scritto l’attrice su Instagram postando le immagini del party. Nei mesi scorsi i due fidanzati sono stati separati per gli impegni dell’attrice, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show: “Sono stati mesi impegnativi. Lontani. Ci si ritrova il weekend e per la maggior parte delle volte io sono sempre molto stanca. Mille spostamenti, incastri per essere sempre lì, in prima fila a sostenermi. Grazie perché è nelle difficoltà che si capisce quanto ci si ama”, è stata la dedica social di Rosalinda ad Andrea Zenga.

