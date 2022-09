Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ “Lei mi seduce con lo sguardo”

Andrea Zenga e l’amore per Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è il fidanzato di Rosalinda Cannavò. L’amore tra i due, nato nella casa del Grande Fratello Vip, prosegue alla grande! Sono passati quasi due anni dal loro primo incontro avvenuto proprio sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia; eppure da quel giorno Andrea e Rosalinda non si sono mai più separati. Il figlio dell’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio è follemente innamorato dell’attrice e non nasconde che la sua vita è cambiata da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà. Intervistato i microfoni di RTL 102.5 News, il figlio d’arte parlando proprio del GF VIP ha detto: “si chiama reality perchè rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile viverla fuori che dentro. Lì sei ripreso. La cosa positiva è che lì conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi della vita quotidiana”.

Rosalinda Cannavò: "Anoressia? Pesavo 32 kg"/ "Abusavo di medicine per dimagrire"

Andrea si è anche soffermato sulle tantissime critiche per la storia d’amore con Rosalinda: “all’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale”.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più innamorati

Dal Grande Fratello Vip all’altare? Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Proprio l’attrice parlando del rapporto con il figlio di Walter Zenga ha confessato che sotto le lenzuola i due sono molto complici. ” Sotto le coperte va tutto bene” – ha confessato l’attrice siciliana dalle pagine del settimanale Chi precisando – “in tutte le salse. Sono anche pro all’uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere”.

Rosalinda Cannavó (Adua Del Vesco) "Fidanzamento con Gabriel Garko? Tutto finto"/ "Il mio fidanzato sapeva.."

Non solo, Rosalinda ha anche rivelato: “io sono una da coccole anche per ore e ore. Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si staccca”. Dal canto suo Andrea non riesce a resisterle: “lei mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sangue lo stesso. Io però la preferisco in mutande. Se devo proprio decidere la vorrei in culotte”.

LEGGI ANCHE:

Rosalinda Cannavò, la violenza subita a 12 anni e l'anoressia/ "Forse era anche la mia volontà di morire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA