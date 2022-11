Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Lui: “fiera di te stessa. Love you”

Andrea Zenga, la dedica social a Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è il fidanzato di Rosalinda Cannavò. La coppia, nata nel reality show Grande Fratello Vip, è sempre più unita ed innamorata. Il figlio di Walter Zenga ha sostenuto sempre la compagna durante la sua avventura nel varietà Tale e Quale Show 2022 dove Rosalinda ha saputo farsi apprezzare dal pubblico e dalla giuria conquistando uno dei posti disponibili per accedere alla fase finale del Torneo. Proprio durante la finale, la Cannavò ha lanciato una provocazione al compagno: nei panni di Katy Perry sulle note di “Hot & Cold”, l’attrice vestita da sposa ha lanciato un chiarissimo messaggio al fidanzato seduto in platea.

Rosalinda Cannavò è Francesca Michielin a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Replicherà l'esibizione top?

Una provocazione non raccolta da Andrea Zenga che dinanzi alle domande di Carlo Conti ha preferito darsi alla fuga! A parte questo simpatico siparietto, il figlio d’arte è orgogliosissimo della sua fidanzata a cui ha dedicato un bellissimo post sui social: “chiudete le valigie si va al torneo! Scherzi a parte sono stati due mesi per te molto impegnativi ma è stato bellissimo vederti acquisire sicurezza di puntata in puntata, ti sei messa in gioco su più fronti e devi essere contenta e fiera di te stessa. Love you”.

Rosalinda Cannavò è Katy Perry, Tale e Quale Show 2022/ Goggi apprezza, Malgioglio critica: "Male l'inciso"

Andrea Zenga e i progetti per il futuro

Non solo il fidanzato di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga è pronto ad un nuovo progetto lavorativo visto che prosegue il suo ruolo di opinionista sportivo su Sport Italia. Proprio il figlio dell’ex portiere Walter Zenga ha rivelato ai fan sui social cosa bolle in pentola: “eccomi qua ragazzi mattinata di registrazione finita, abbiamo fatto un brevissimo spot che poi appena sarà pronto vi farò vedere per la trasmissione che andrà in onda tutti i lunedì su Sport Italia dal 22 agosto, quindi dalla seconda giornata di campionato, appena avrò gli orari precisi vi dico tutto promesso”.

Rosalinda Cannavò: “Il Gf Vip mi ha dato l'amore e popolarità" / "Andrea Zenga? Conviviamo", e il matrimonio?

Che dire: tanti progetti e chissà che in futuro Andrea non possa davvero fare la proposta di matrimonio a Rosalinda Cannavò a cui è legato oramai da diversi anni!











© RIPRODUZIONE RISERVATA