Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Rivelazione hot:”Sotto le coperte va tutto bene in tutte le salse”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: il primo incontro al Grande Fratello Vip

Andrea Zenga è il fidanzato di Rosalinda Cannavò: l’incontro al Grande Fratello Vip fino al grande amore. Matrimonio in arrivo tra i due? Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il figlio di Walter Zenga e l’attrice conosciuta anche con il nome di Adua del Vesco. I due si sono incontrati per la prima volta nella casa del GF VIP e da quel momento non si sono più lasciati; anzi la coppia è sempre più unita ed innamorata e c’è chi parla perfino di matrimonio. Proprio il figlio di Walter Zenga intervistato in merito alla sua partecipazione al reality show di successo di Canale 5 ha detto: “si chiama reality perchè rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile viverla fuori che dentro. Lì sei ripreso. La cosa positiva è che lì conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi della vita quotidiana”.

Naturalmente tra i due non è stato tutto semplice. All’inizio, infatti, la coppia è stata travolta dalla critiche indirizzate principalmente all’attrice che all’interno della casa, in diverse occasioni, ha avuto dei comportamenti che non sono piaciuti al pubblico.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: un grande amore tra i due

“All’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale” – ha detto Andrea Zenga parlando della compagna Rosalinda Cannavò. Polemiche a parte, la coppia è follemente innamorata e tra loro c’è una grandissima chimica ed alchimia come confessato dall’attrice: “sotto le coperte va tutto bene, in tutte le salse. Sono anche pro all’uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere”.

Ora i due sono “separati” per motivi di lavoro visto che la Cannavò è impegnata nella nuova edizione di Tale e Quale Show, ma Andrea è dalla sua parte e non perde occasione per incoraggiarla. “Sono sicuro che questo è il tuo mondo, ed il bello è che è solo l’inizio di un percorso che ti darà tantissime soddisfazioni. Perchè te le meriti tutte, forza amore” – ha scritto Andrea alla fidanzata poco prima del debutto a Tale e Quale Show!

