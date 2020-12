Andrea Zenga/ Figlio di Walter Zenga:”Non ho un gran rapporto con mio padre…” (Grande Fratello Vip)

Andrea Zenga è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il figlio di Walter Zenga è pronto a varcare la porta rossa e chissà che grazie al reality non possa ricongiungersi definitivamente con il padre. Nato dall’amore fra Walter Zenga e Roberta Termali, Andrea dopo la fine della storia d’amore tra i genitori ha seguito la madre e il fratello Nicolò. Conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato a Temptation Island, Andrea Zenga non ha mai fatto mistero di non avere un vero e proprio rapporto col padre. Durante un’intervista, infatti, Zenga Junior ha rivelato: “non ho un gran rapporto con mio padre, visto che non lo sento quasi mai. Di consigli o dritte non me ne ha mai dati, nessuna spinta, nessun aiuto, ho dovuto fare tutto da solo. Meglio così, perché se le cose dovessero andarmi bene potrò ringraziare solo me stesso”. Non solo, Andrea parlando proprio del padre ha aggiunto: “di consigli o dritte non me ne ha mai dati. Da parte sua però non ho mai avuto nessuna spinta, nessun aiuto. Insomma, ho dovuto fare tutto da solo”.

Andrea Zenga: “con Alessandra ci siamo risentiti…”

Andrea Zenga è principalmente conosciuto per essere il figlio di Walter Zenga, ma si è fatto conoscere anche come concorrente di Temptation Island. Durante un’edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5, il figlio del portiere ha partecipato con la fidanzata Alessandra, ma purtroppo le cose tra loro sono finite male. “Con Alessandra ci siamo risentiti dopo la puntata di Uomini e donne però la nostra storia è finita. Da parte di tutti e due c’è molto rammarico, almeno da parte mia…Però, evidentemente, doveva andare così” – ha detto Andrea che a settembre scorso si è ritrovato anche a dover affrontare il Coronavirus. A raccontarlo è stato proprio lui dalle pagine de Il Resto del Carlino: “sono assolutamente asintomatico e trascorrerò la mia quarantena a casa in totale isolamento rispetto alla mia famiglia con cui avevo passato il duro periodo del lockdown. Non sarà facile, ma è giusto così, sperando di star sempre bene come adesso”. Il contagio è avvenuto in vacanza in Sardegna come ha raccontato Zenga Junior: “con amici siamo stati in vacanza a Porto Rotondo dal 9 al 16 agosto scorsi. È andato tutto liscio, fino al giorno successivo al rientro. Quasi in contemporanea, quasi ci avessero fatto apposta, quando Alessandro (Castorina, ndr) ha accusato qualche lieve sintomo, a tutti noi è arrivata una mail in cui si segnalava che a bordo della stessa nave in navigazione da Olbia a Civitavecchia erano stati rilevati alcuni casi positivi”.



