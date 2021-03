Andrea Zenga “Innamorato di Rosalinda? Sono cottarello”/ Gabriel Garko benedice la neo coppia

Rosalinda Cannavò rivela i primi dettagli sulla sua liason con Andrea Zenga

Sembra proprio che oggi a Verissimo Rosalinda Cannavò avrà modo di parlare di quello che è successo con Andrea Zenga una volta fuori dalla casa del Grande Fratello vip 2020 al grido di “tutto è ancora più bello”. La bella attrice non ha fatto mistero di aver temuto il peggio fino a quando lui non le ha chiesto di essere congiunti e non si sono più lasciati. Da Roma a Milano, i due sono ormai coppia fissa tanto che lei a Verissimo parlerà del loro rapporto e, in particolare, del fatto che ha deciso di presentare il neo amico speciale a Gabriel Garko che ha benedetto la coppia: “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto”.

Andrea Zenga ammette: “Sono cottarello di lei”

Dall’altro lato, anche Andrea Zenga ha ammesso di essere molto contento della sua storia con Rosalinda Cannavò ammettendo di non essere interessato al suo passato, alla sua vita prima dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Proprio al settimanale Chi diretto da Signorini, ha parlato dei suoi sentimenti per lei ammettendo di essere molto preso, cosa che si denota dal suo sguardo: “Per quanto mi riguarda mi baso su quello che ho visto e che ho conosciuto io nella casa, non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima di cui se vorrà mi racconterà. Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io. Ammetto, sono un poco ‘cottarello’ “.



