Andrea Zenga “La mia famiglia pazza di Rosalinda Cannavò”/ “Temptation? Sarei geloso”

“La nostra storia d’amore va alla grande, fuori ancora meglio!” Ad ammetterlo, in diretta su RTL 102.5 News, sono Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nel corso dello spazio dedicato alla cronaca rosa e condotto da Francesco Fredella, la coppia racconta anche come sono andate le recenti presentazioni in famiglia. “È andata benissimo, non vedevo l’ora di farle conoscere la mia famiglia e la mia vita prima del Grande Fratello. Ha conosciuto mamma, i miei fratelli, a loro è piaciuta tanto!”

Sulla possibilità di vederli a Temptation Island, questa volta è stata però Rosalinda a chiarire come stanno le cose: “Abbiamo già smentito la cosa. Fino a questo momento, nessuno ci ha chiamato e staremo qui a casa. Se dovessero chiamarci sarei gelosissima! Io sono siciliana…” D’altronde anche Andrea ha ammesso che “Sarei molto geloso…”

Dunque, pare non ci siano possibilità di vedere Zenga e Rosalinda a Temptation Island 2021. Intanto, cambiando argomento, la Cannavò ha rivelato di aver risentito Dayane Mello: “Con Dayane ci siamo risentite la scorsa settimana, ha fatto lei un gesto distensivo nei miei confronti chiamandomi lei, quindi ho accettato il gesto e siamo andate avanti perché conosco il perdono.” Dopo il Grande Fratello, Rosalinda spera di potersi mettere alla prova in altri ambienti come quelli del musical “Studio canto e poi spero di fare casting e provini per quel mondo”. Ultima battuta per Andrea sul rapporto col papà Walter Zenga: “Con papà va bene, ci sentiamo e mi fa tanto piacere. Lo vedo molto più attento e anch’io lo sono più nei suoi confronti. Il Grande Fratello ha sicuramente dato una scossa al nostro rapporto”, ha ammesso.

