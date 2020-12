Andrea Zenga/ “La Tv non mi interessa”, scoppia la polemica sui social…

Ma che ci è venuto a fare Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 2020? Nei suoi primi giorni nella casa il figlio del portierone si sentiva un po’ sotto accusa e fuori luogo per via del fatto che lui non è un vip e che è nella casa solo per via del padre e poi? Non sappiamo bene che cosa voglia in realtà perché le lamentele per essere “figlio di..” hanno lasciato quelle per i suoi compagni di avventura rei di essere un po’ puntigliosi, di non essere ascoltatori e, inoltre, di essere troppo nervosi a differenza sua. Lui si consola con Mario Ermito e Giacomo Urtis sottolineando il fatto di non essere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per la televisione e di essere interessato solo all’esperienza in sé ed è per questo che non è molto interessato alla diretta e, quindi, non ne sente il peso.

Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 2020: “La Tv non mi interessa”

Le sue parole non sono state accolte con favore da Mario Ermito che ha fatto notare al neo amico che invece del Grande Fratello Vip 2020 avrebbe potuto fare un viaggio se non era interessato alla tv ma Andrea Zenga non si è mosso più di tanto dalle sue convinzioni. L’amico ha poi cambiato un po’ registro e si è detto pronto ad essere il cupido della casa del Grande Fratello VIp 2020 e per questo ha intenzione di iniziare proprio da Andrea Zenga che, dopo il bacio di Dayane Mello, si è di nuovo spento. All’epoca dei fatti il giovane aveva rivelato che la brasiliana non è il suo tipo e che lui sa bene qual è la sua donna ideale. Mario non ne è convinto e lo ha spinto a non privarsi di niente e di non lasciarsi scappare nessuna occasione nella casa perché poi potrebbe pentirsene. Riuscirà nel suo intento?



