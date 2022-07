Andrea Zenga/ L’amore per la fidanzata Rosalinda Cannavò e il rapporto con padre Walter Zenga

Andrea Zenga e l’amore per Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip

Andrea Zenga ospite di Seconda Vita, il programma di interviste di Gabriele Parpiglia, parla della sua vita privata e sentimentale: dal rapporto ritrovato col padre Walter alla storia con Rosalinda Cannavò. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Andrea ha cambiato la sua vita. Non solo per la popolarità raggiunta, ma anche perchè è riuscito a ricucire il rapporto con il padre oltre a trovare l’amore. Il figlio dell’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio, infatti, è felicemente fidanzato da circa un anno con Rosalinda Cannavò conosciuta proprio nella casa del GF VIP. Un’esperienza sicuramente positiva che ha raccontato così ai microfoni di RTL 102.5 News: “si chiama reality perchè rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile viverla fuori che dentro. Lì sei ripreso. La cosa positiva è che lì conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi della vita quotidiana”.

Non solo, Andrea ha parlato anche delle tantissime critiche ricevute per la storia d’amore con Rosalinda: “all’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale”.

Andrea Zenga e il rapporto con il padre Walter Zenga

Andrea Zenga e il padre Walter Zenga per anni non si sono detti nemmeno una parola. Dopo la separazione della madre Roberta Termali, il rapporto tra i due si è incrinato coinvolgendo anche l’altro figlio Niccolò. I figli l’hanno accusato in più occasioni di essere un padre assente di essersi dimenticato di loro. Delle accuse pesanti che l’ex portiere della Nazionale e dell’Inter ha vissuto molto male: “in modo devastante. Però li capisco e dico questo: quando ci si separa non ci sono vincitori né vinti, al massimo si pareggia la sconfitta. Il mio lavoro mi ha portato in giro per il mondo. Non sempre ho potuto essere accanto a loro, ma ho preso un aereo per vederli ogni volta che ho potuto. Guardi il mio braccio: mi sono tatuato i nomi dei figli”.

Per fortuna la partecipazione al Grande Fratello Vip ha spinto Andrea e il fratello Niccolò ad un riavvicinamento con il papà Walter Zenga. Oggi i rapporti si sono distesi e i due si frequentano come ha rivelato proprio l’ex campione: “sì, ci siamo parlati a lungo e ci siamo visti”.











