Andrea Zenga/ “Mi sento fuori contesto: pesante essere il figlio di Walter Zenga” (GF Vip 5)

Andrea Zenga è uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip, e dopo pochi giorni il ragazzo, figlio di Walter Zenga, ha iniziato a manifestare le sue prime perplessità legate alla sua permanenza nella Casa di Cinecittà. In un momento di confidenza con alcuni dei nuovi inquilini, Andrea si è aperto raccontando anche qualcosa in più sulla sua vita, spronato dalla curiosità positiva di Stefania Orlando. “In questo ultimo periodo ho perso il lavoro da personal trainer e mi sto specializzando come agente immobiliare, sono molto ambizioso”, ha rivelato, mostrandosi sin da subito come un giovane intenzionato a crearsi una sua stabilità professionale.

La perdita del lavoro a cui è andato incontro è stato un momento della sua vita che lo ha particolarmente segnato e fatto soffrire, ma nonostante questo ha ammesso di non aver voluto chiedere aiuto, anche per una forma di orgoglio: “Ho preferito cavarmela da solo”, ha dichiarato, pur ammettendo di avere dei contatti che lo avrebbero potuto aiutare in tal senso. A restare particolarmente colpita dalla forza e dal carattere della new entry Andrea Zenga è stata proprio Stefania Orlando, che lo ha compreso ma al tempo stesso, con fare materno, ha commentato le sue scelte: “In questo però sbagliamo, non è mai sbagliato chiedere un lavoro perchè tu offri le tue capacità”.

ANDREA ZENGA, PRIME PERPLESSITÀ PER IL FIGLIO DI WALTER ZENGA

Il racconto di Andrea Zenga ha permesso ai suoi nuovi amici di poterlo conoscere in maniera più approfondita e Andrea Zelletta avrebbe riconosciuto in alcune sue caratteristiche anche molto del suo carattere. Il giovane Zenga tuttavia appare ancora un po’ turbato e spaesato dalla nuova avventura televisiva e non si è tirato indietro dal manifestare le sue perplessità: “Mi sento fuori contesto, per me è pesante essere il figlio di… non è un mio merito”, ha spiegato. A sostenerlo tentando anche di spazzare via i suoi dubbi ci ha pensato la Orlando che, prendendolo sotto la sua ala materna lo ha tranquillizzato ed al tempo stesso incoraggiato sostenendo di non doversene fare una colpa: “sei stato scelto perchè hai le capacità per affrontare questo gioco”. Zelletta e Stefania sembrano aver trovato in lui caratteristiche molto positive ed infatti la stessa Orlando lo ha incalzato a darsi del tempo: “Si vede che sei una ragazzo per bene”. Le principali preoccupazioni che turbano Andrea Zenga sarebbero legate proprio al rapporto con la sua famiglia ed in particolare con il padre: “Non voglio passare per vittima, sono argomenti delicati e mi sento di aver una certa responsabilità”, ha aggiunto.

