Andrea Zenga/ Notte di fuoco con Rosalinda? Intanto con papà Walter Zenga…

Andrea Zenga notte di passione con Rosalinda Cannavò? La puntata di Verissimo registrata prima di…

Andrea Zenga è ormai l’idolo delle fan del Grande Fratello vip 2020. E’ entrato nella casa sentendosi un contorno dei vip e un po’ un pesce fuori dall’acqua ma poi tutto è cambiato soprattutto grazie ad Andrea Zelletta, con il quale è diventato subito amico, e a Rosalinda Cannavò rapita da quel ragazzo gentile e commosso che ha accolto la visita del padre Walter dopo tutto quello che in passato lo ha segnato. Il suo sguardo verso di lui è subito stato diverso e in molti si sono accorti che già a dicembre i due si guardavano in modo strano e profondo ma solo adesso, quasi giunti alla fine, hanno un po’ lasciato liberi i loro sentimenti di agire e colpire e adesso? Andrea Zenga oggi sarà a Verissimo ma la puntata è stata già registrata giorni fa, ancora prima della sua bella dichiarazione alla siciliana chiedendole di essere la sua congiunta. I due sono silenziosi sui social e in molti sono convinti che abbiano passato la notte insieme per dare libero sfogo alle loro emozioni, ma quando scopriremo la verità?

Come’è finita con papà Walter Zenga dopo l’uscita dal Grande Fratello vip 2020?

Dall’altro lato, i fan sono curiosi di capire come è finita con papà Walter. Il portierone aveva aperto la sua porta al figlio ospite del Grande Fratello vip 2020, ma cosa è successo quando Andrea Zenga è stato eliminato? AL momento non li abbiamo visti insieme nelle storie su Instagram e nemmeno in uno studio televisivo ma siamo certi che questa volta Zenga non si tirerà indietro, non dopo tutte le sue comparsate in tv. Avrà qualcosa da dire a riguardo suo figlio ospite di Verissimo oggi pomeriggio? Quello che è certo è che Andrea è tornato dalla madre e dai fratelli e non ha ancora avuto modo di incontrare il padre, almeno ufficialmente.



