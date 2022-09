Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda Cannavò/ I due, “genitori” apprensivi di Chinu

Andrea Zenga, il rapporto col padre Walter e le opportunità lavorative

Andrea Zenga è ormai un volto noto della televisione italiana. Classe 1993, il ragazzo, ex personal trainer, era entrato nella casa del Grande Fratello Vip per essere il figlio di Walter Zenga (allenatore di calcio ed ex calciatore) e ancor prima di quella esperienza, il ragazzo aveva fatto il suo esordio televisivo all’interno del cast di Temptation Island Vip (con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra). L’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ci ha permesso di conoscere anche le parti più fragili di Andrea, che a quel tempo soffriva molto per il rapporto complicato e poco chiaro che aveva col padre.

Rosalinda Cannavó (Adua Del Vesco) "Fidanzamento con Gabriel Garko? Tutto finto"/ "Il mio fidanzato sapeva.."

I due non avevano più rapporti e il motivo risiedeva nella scarsa presenza del padre nella sua vita dopo il divorzio dalla moglie. All’interno del reality Andrea Zenga ha avuto l’occasione di confrontarsi col padre ma ha anche trovato l’amore: Rosalinda Cannavò, che tutt’ora è la sua attuale fidanzata. Dopo l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, oltre a una notevole visibilità Andrea ha ricevuto nuove opportunità lavorative e ad oggi lavora come opinionista sportivo in una nota trasmissione televisiva: “Sport Italia”.

Rosalinda Cannavò, la violenza subita a 12 anni e l'anoressia/ "Forse era anche la mia volontà di morire"

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò “genitori” felici e apprensivi

Come avevamo preannunciato, l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha permesso ad Andrea Zenga di trovare l’amore: Rosalinda Cannavò. Il rapporto tra l’ex gieffino e l’attrice è stato amato quanto criticato all’interno del reality e sul web, eppure i due oggi stanno ancora insieme e sono molto felici. In pochi si aspettavano che questa coppia avesse fortuna fuori dalle mura del GF Vip, eppure quei pochi oggi devono proprio ricredersi. La coppia è felice come non mai, sempre unita, intenta a viaggiare e condividere bei momenti insieme sui social, in più il loro duo è diventato un trio da quando hanno deciso di diventare “genitori” del piccolo Chinu, un cucciolo di razza Carlino.

Rosalinda Cannavò sbanca contro il disturbo alimentare/#1 con Il Riflesso di me

Il nome del cane è molto particolare, è stato scelto da entrambi e ha origini siciliane, significa “pieno”. I due sembrano dei veri e propri genitori e soprattutto durante i primi giorni si sono mostrati molto apprensivi nei confronti del cucciolo, che molto spesso appare all’interno del loro profilo Instagram. Di recente comunque, Andrea ha compiuto 39 anni e ha festeggiato il suo compleanno insieme alla fidanzata e alcuni amici, ad Osimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA